Bware Labs samler inn 7 millioner dollar i finansiering

Bware Labs, en oppstart som oppretter en plattform for desentralisert API-infrastruktur, som kobler blokkjededataforbrukere til noder levert av uavhengige leverandører, har samlet inn totalt 7 millioner dollar etter en oppfølgingsrunde på 6 millioner dollar, erfarte Invezz fra en pressemelding.

Investorer inkluderer Infinity Ventures Crypto, Woodstock, Hypersphere Ventures, Blizzard, Figment, Axia8, Kosmos Ventures, Impossible Finance, Coingecko Ventures, Connext og andre.

Blant investorene var også GBV, Spartan Group og Morningstar Ventures, som deltok både i den forrige og den nylige runden.

Eliminerer avhengigheten av sentraliserte nodeoperatører

Bware Labs har som mål å løse et vanlig problem: i dag er mesteparten av infrastrukturen avhengig av sentraliserte nodeoperatører for å samhandle med blokkjeden. Det finnes slike tjenester på store blokkjeder, som Infura på Ethereum ( ETH/USD ), et tradisjonelt selskap som aksepterer betaling i fiat.

Ytelse og pålitelighet uten kompromisser

Bware Labs har også som mål å løse problemer med upålitelig blokkjedetilgang. Sluttmålet er å sikre pålitelighet og ytelse uten kompromisser, og overgå standardene satt av sine sentraliserte konkurrenter.

Nodeleverandører vil bli incentivert ved å få lov til å satse BWR-tokens for belønninger og få en del av plattforminntektene.

Levedyktige datastrømmer via RPC, WebSocket

Brukere vil benytte høykvalitetstjenester via geografisk nodedistribusjon, som vil sikre levedyktige datastrømmer via RPC, WebSocket eller tradisjonelle HTTP REST-protokoller avhengig av kjeden som støttes.

Flavian Manea, administrerende direktør i Bware Labs kommenterte:

Vi er veldig glade for å ha fullført denne investeringsrunden, av to hovedgrunner: Den ene handler om styrken vi brakte inn i teamet vårt, ved å inkludere erfarne investorer, fra både krypto og tradisjonell finans, store teknologiprosjekter og andre infrastrukturaktører. Den andre grunnen er relatert til selskapets vekst og utvidelsen av teknologitilbudet vårt, som nå kan skje i et akselerert tempo på grunn av finansieringen vi var i stand til å sikre og støtten fra investorene våre.

Brian Weaver, Engineering Manager hos Hypersphere la til:

Hypersphere er glade for å samarbeide med Bware Labs om denne muligheten. Teamets ekspertise og visjon vil gjøre det mulig for byggherrer å fokusere på å utvikle flerkjedeapplikasjoner samtidig som de eliminerer mye av den kostbare infrastrukturen. Bware har bygget et sterkt team av eksperter som er i stand til å møte kravene til dagens prosjekter og samtidig skalere for å møte behovene til fremtidige kjeder og kunder.

Lydia Chiu, visepresident for forretningsutvikling ved Ava ( AVAX/USD ) Labs sa på vegne av Blizzard:

Bware Labs spiller en nøkkelrolle i å utvide og herde infrastrukturen som er tilgjengelig for utbyggere over hele Avalanche-samfunnet. Vi ser frem til å se teamet og teknologien ta det neste spranget fremover.