CoinJournal snakket med Justin Hartzman, grunnlegger og administrerende direktør for CoinSmartcoin. Justin har vært krypto-nysgjerrig så lenge han kan huske, og hadde sitt første møte med krypto tilbake i 2008 da han mottok Bitcoin som betalingsmåte for et prosjekt han gjorde da han bygde en APP for en klient som ikke kunne betale. Den gang var Bitcoin nytt, og det var ikke mye informasjon tilgjengelig.

I løpet av årene ble han mer og mer involvert i krypto og gjorde sin første handel i 2017 mens han var på ferie i Florida. Det ble ganske raskt klart at det var mangel på tilgjengelige kryptohandelsplattformer i Canada. Sammen med noen barndomsvenner – Jeremy og Michael – lanserte han CoinSmart for å løse akkurat det problemet.

I dag er CoinSmart en kryptohandelsplattform med hovedkontor i Toronto, og en av svært få regulerte kryptohandelsplattformer i Canada. CoinSmart er også den eneste kryptohandelsplattformen som er børsnotert og fullt regulert i Canada, så vel som Frankfurt-børsen. De har fått regulatorisk lisens til å operere fra Ontario Securities Commission, så vel som andre regulatoriske kommisjoner i Canada.

CoinSmart er også en av de to kryptohandelsplattformene som mottar markedsplassregistreringer i Canada, slik at kanadiere kan kjøpe og selge krypto direkte og sikkert på en regulert plattform. CoinSmarts oppdrag er enkelt – å gjøre krypto tilgjengelig for alle. De gjør dette ved å forenkle brukeropplevelsen, skaffe riktig regulatorisk lisens for å operere trygt og sikkert, tilby læringsverktøy og hendige kryptoguider på GetSmart-huben, samt støtte våre kunder med 24/7 omnikanal-støtte.

Hva har vært drivkreftene for å velge å jobbe med CHL i motsetning til andre sektorer eller organisasjoner?

CHLs geografiske rekkevidde og tilstedeværelse er på linje med vår. Da vi bestemte oss for at vi ønsket å samarbeide med en sportslig organisasjon, ønsket vi å jobbe med noen som har en rekkevidde spenner over Canada kontra en enhet som bare betjener én by/by eller provins. Et annet aspekt som trakk oss til CHL er at det er veldig fellesskapsfokusert, noe som stemmer overens med merkeverdiene våre om å være tilgjengelig og kanadisk-fokusert. Og til slutt, siden sportssektoren er hardt konkurransedyktig, er det alltid et spennende område for oss å være i. Kryptohandelsplattformer som vår trives med volatilitet, så vi forventer en god synergi mellom følelsen til sportsfans og kryptoentusiaster.

Utdyp hvordan samarbeidet ditt med CHL vil se ut; hvordan vil det gagne både spillere og supportere, og hva kan vi forvente å se av dette samarbeidet? Hva med lokalsamfunnet?

Akkurat som CHL er CoinSmart stolt kanadisk. I løpet av dette flersesongsamarbeidet ønsker vi å utnytte sportsånden til hockeyfans og lære dem om kryptohandel, siden sport og krypto har et langvarig forhold globalt. Vi vil gjøre dette ved å engasjere fans i merkekjennskap, giveaways, konkurranser og innholdsmarkedsføring. Når det kommer til lokalsamfunnet, er en følelse av nasjonal stolthet definitivt noe vi liker å fremme, så enten det er ditt favorittlag eller din foretrukne kryptohandelsplattform, er vi her for å sikre at det er en 100 % kanadisk opplevelse.

Sportspartnerskap innen krypto har vært på vei opp den siste tiden. Har du tenkt å gå lenger inn i denne bransjen i form av flere partnerskap, annonsering osv.?

Dette er noe vi aktivt vurderer. Imidlertid vil det på et tidspunkt være metning i kryptoindustrien, ettersom bokstavelig talt enhver idretts franchise eller liga vil ha en kryptosponsor. Vi følger landskapet nøye og vil holde publikum oppdatert med eventuelle fremtidige samarbeid og partnerskap.

Du uttaler at det er ditt oppdrag å gjøre kryptoverdenen mer tilgjengelig og utdanne folk om emnet. Er det en sammenheng med denne ideologien og det faktum at du har valgt å jobbe med CHL, som består av unge mennesker i studentalder?

Mens spillerne er i studentalder, er de fleste fansen litt eldre. Når det er sagt, ønsker vi å gjøre yngre mennesker oppmerksomme på krypto tidlig, slik at når de er klare og har disponibel inntekt til å investere i krypto, velger de CoinSmart.

Du snakker om spennende kampanjer som planlegges, noe du kan utdype på dette tidspunktet?

Vi kommer til å lansere CryptoSpin veldig snart, et helt nytt kryptospill i CHL-appen som lar fans spinne for en sjanse til å vinne ukentlig, månedlig og en stor premie. De ukentlige og månedlige premiene vil være henholdsvis $250 og $1000, og hovedpremien er 1 Bitcoin tildelt på slutten av sesongen. Gjennom hele partnerskapet gir vi også alle CHL-fans $30 i Bitcoin for å registrere seg hos CoinSmart og gjøre deres første $100 innskudd.

Kan du kommentere regelverket? Firmaet ditt er registrert hos Ontario Securities Commission, mens rivaler som Crypto.com ikke er det. Likevel er Crypto.com i stand til å bøye sine økonomiske muskler og oppnå partnerskapsavtaler med Montreal Canadiens. Ser man over hele verden, ser det ut til at de store og uregulerte spillerne (igjen Crypto.com) tar avtaler med PSG og navnerettigheter for LA Lakers' hjem.

Franchising og ligaer tar en risiko etter vår mening ved å samarbeide med uregulerte børser. Det er fullt mulig at selskaper som Crypto.com ikke er velkommen i byene/provinsene de for tiden sponser team i, noe som legger press på partnerskapene de bygger. Bare se på FTX og Binance, da de måtte flykte fra Ontario siden de ikke har oppnådd en regulert status til nå. Jeg tror det er viktig i alle regulerte miljøer at reklame også overvåkes og lagres for de som er kompatible. Vi bør ikke la ikke-regulerte selskaper som ikke kan operere i regionen annonsere, bare fordi de er godt finansiert. Dette handler om å skape et rettferdig og balansert spillefelt. Dette er ikke bare for krypto, men for regulerte bransjer i forlengelsen.

Hvor ser du krypto og sport gå på kort og lang sikt? Og hvor ville CoinSmart passet inn? Dvs flere sponsorater, lansering av sportsspesifikke tokens, involvering av NFT'er, etc.

Vi venter garantert flere sponsorater til det når metning. NFT-er kommer til å bli de nye handelskortene, dette er noe vi allerede begynner å se innenfor sportslige økosystemer. Et annet spennende område er å aktivere kryptobetalinger for varer, billetter osv. Hos CoinSmart holder vi et godt øye med mange slike interessante muligheter og vil velge vår neste vei så lenge det tjener vårt oppdrag og fellesskap.