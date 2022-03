Celsius bruker Chainlink-infrastruktur for å koble CeFi og DeFi

CelsiusX, DeFi-ingeniørgrenen til Celsius, har som mål å bygge bro over gapet mellom CeFi og DeFi sømløst via passende infrastruktur. Et av initiativene deres er å lage en innpakket token-plattform for å låse opp likviditet på tvers av kjeder mellom det som ellers ville vært isolerte nettverk.

Utfordringen med å bygge en krysskjede-innpakket token-plattform

Å bygge en token-plattform av denne typen kommer med følgende problemer:

Forhindre opprettelsen av ustøttede tokens

Sikre preging, brenning og innløsning av innpakkede tokens

Tilbakerevisjoner etter kryptografisk sannhet

Erstatt tradisjonelle revisjoner med automatiserte

Tillate brukere å bekrefte innpakket token-sikkerhet

Med de iboende begrensningene for tilkobling mellom forskjellige blokkkjeder, var det utfordrende å sørge for at innpakkede tokens forblir tilstrekkelig sikret. Dessuten introduserer bruken av manuelle revisjoner og sentraliserte formidlere risiko for sentralisering og effektivitetsflaskehalser.

Chainlink PoR som løsning

Celsius integrert Chainlink Proof of Reserve (PoR) drar fordel av automatiserte, transparente, sanntids on-chain revisjoner i stedet for lange, ugjennomsiktige. Den gjør dette ved å bruke et desentralisert nettverk av noder for å forhindre et enkelt feilpunkt.

PoR opererer autonomt, og øker systemets motstandskraft. Med denne integrasjonen kan Celsius sikre preging, brenning og innløsning av sine innpakkede krysskjedede tokens.

Alex Mashinsky, grunnlegger og administrerende direktør i Celsius Network kommenterte:

Som et sentralt infrastrukturlag i Web3-økosystemet, er Chainlink den riktige løsningen for å integrere for å bygge krysskjedebroer.

Slik setter du inn pakket ADA på Polygon

For å begynne å prege, blir ADA-tokens deponert til Celsius sin innsatslommebok på Cardano. Deretter verifiserer en Chainlink PoR-datafeed på Ethereum saldoen og lager cxADA-tokens på Ethereum tilsvarende antall tokens på Cardano.

Deretter blir disse deponert i et sikkert enzymhvelvsystem på Ethereum.

Tokensaldo på Ethereum bekreftet

Chainlink PoR smarte kontrakter fortsetter for å verifisere hvelvets token-saldo på Ethereum. For å oppnå 1:1 forhold, lager Chainlink PoR en tilsvarende mengde cxADA-tokens på Polygon.

Den verifiserer token-balanser og brenner cxADA-tokens når hvelvet blir underpantisert når brukere ønsker å løse inn cxADA-tokenene sine for ADA på Cardano.

Celsius kan bruke PoR som effektbryter

Celsius kan bruke PoR for å sikre at preging av innpakkede tokens bare skjer når hvelvet har nok reserver. Dette legger til et ekstra nivå av tillitsminimering til systemet.