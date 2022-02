Cardania, et nytt metaverse spilltoken, åpner offentlig salg i dag

Vi har sett prat og hype rundt metaverset de siste månedene. Men det er ingen tvil om at metaverset skjer. Cardania er et nytt metaverse-prosjekt som åpner offentlig salg for sitt token i dag, 15. februar. Her er hva du bør vite:

Cardinia tilbyr sitt opprinnelige token RAD som vil være hovedverktøyet for Cardinia-metaverset.

Cardinia håper å skape det de kaller en integrert metaversøkonomi med en givende brukeropplevelse.

Det offentlige tokensalget vil utelukkende skje på Kick.io og håper å oppnå suksess som andre metaverse-tokens, inkludert Decentraland (MANA).

Datakilde: Tradingview

Cardania (RAD) – Det grunnleggende så langt

Før du kjøper et token, er det første du gjør å vurdere de underliggende grunnleggende fundamentene. Cardinia bringer en kombinasjon av tokeniserte eiendeler og NFT-er for å drive det de kaller en integrert metaversøkonomi.

Det er andre metaverser som lover dette. Men siden dette er en industri som ser ut til å varmes opp akkurat nå, er det veldig vanskelig å ignorere RAD. Detaljer om det offentlige salget er også offentliggjort.

Alle kjøp må gjøres med Cardano (ADA). KYC vil være nødvendig før ethvert kjøp går gjennom også. Det er også et prioritert salgsprogram for investorer som ønsker å komme inn 24 timer før mynten åpnes for allmennheten.

Er Cardinia (RAD) verdt tiden din?

Det er ingen tvil om at nye blokkjedeprosjekter ofte er interessante. Spesielt metaverset har tilbudt nye innovasjoner når det gjelder nye kryptoer.

Selv om Cardinia (RAD) ikke er det eneste nye og spennende metaverse-prosjektet akkurat nå, har det fortsatt så mye å tilby. Det integrerte metaverse-økosystemet og måten det kombinerer både NFT-er og vanlige tokens i blandingen er et stort pluss. Dette er en av myntene du bør sjekke ut.