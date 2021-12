Siden september i år har Cardano (ADA) sklidd og sklidd. Nedadgående trend ser ut til å være godt gjeldende per nå. Men noen okser ser et potensielt rally. Mynten må imidlertid bryte motstanden på $1,5. Selv om det ikke er enighet om når et slikt utbrudd kan komme, forventer optimistiske estimater et bullish løp mot jul. Her er det vi vet så langt:

Til tross for den nedadgående trenden er støtten konstant rundt $1,14

Et bullish break-out er sannsynlig før jul og vil fortsette langt inn i 2022

Men omfattende gevinster kan bare komme hvis mynten bryter motstanden på $1,5 på kort sikt

Kilde – TradingView

Cardano (ADA) – prisutvikling og analyse

Som nevnt ovenfor har nedtrenden på Cardano (ADA) vært ganske vedvarende de siste tre månedene. Mens vi snakker, har mynten mistet nesten 63 % i verdi i løpet av den perioden, noe som gjenspeiler en bearish følelse hele veien. Nedgangen åpner imidlertid opp dører for investorer til å hoppe på og kjøpe på et lavt nivå.

Per nå er virkelig verdi, hvor vi kan se intens kjøpsaktivitet, på $1. På rapporteringstidspunktet ble mynten allerede handlet til $1,23. Selv om dette ikke indikerer en trendvending, tyder det på at okse- eller kjøpsaktiviteten kan ha intensivert litt. Som et resultat kan et mulig utbrudd være på gang, med konservative estimater som setter ADA til $1,8 før slutten av året.

Bør du kjøpe Cardano (ADA) nå?

Risk-off-sentimentet i markedet så ut til å ha avtatt de siste ukene. Men det er fortsatt alvorlige bekymringer rundt redusert global økonomisk vekst på grunn av Omicron. Men på kort sikt tilbyr Cardano (ADA) litt oppside. Men hvor langt det bullish momentumet holder er veldig vanskelig å si. I så fall er det mer et kortsiktig spill enn en lang innsats.