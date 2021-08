Prisen på ADA har hatt en korreksjon fra rekordhøye $2,95, og står ovenfor ytterligere press som potensielt kan dytte prisen videre under $2,60

Prisen på Cardano har steget med nesten 105% i løpet av de siste 30 dagene, og med 44% de siste to ukene, ifølge tall fra CoinGecko.

Kryptovalutaens verdi steg fra lave nivåer på $1,26 i slutten av juli, til å nesten komme seg over $3. ADA-prisen nådde til og med sin høyeste verdi noensinne på $2,95 den 23. august i forbindelse med forventningene om lanseringen av smartkontrakter på Cardano-nettverket, som skal lanseres den 12. september 2021.

Selv om prisen på Cardano fortsatt har en positiv trend og det er større sannsynlighet for at den nylige rekorden testes på nytt, så har bulls møtt økt press i løpet av de siste to dagene, og det er mulig at prisen vil synke ytterligere.

Prisen på ADA holder seg stødig over $2.60

Nedgangen fra $2,92 helt ned til $2,46 sammenfalt med Cardano Foundations kunngjøring den 24. august om inngåelsen av et partnerskap med analysefirmaet Confirm. Avtalen går ut på at Cardano skal samarbeide med analysefirmaet for å øke sin overholdelse av krav for anti-hvitvaskingstiltak, blant annet ved at tilbydere som børser og andre som oppbevarer kryptovaluta får muligheten til å spore bruken av ADA fra sine wallets.

Dette har ført til skarp kritikk fra mange i kryptomarkedet, Weiss Crypto har blant annet sammenlignet det med lignende tiltak som «kvalte» banksystemet.

2/ The excessive regulation is how the banking system was choked to death. With this announcement, it would seem #ADA is proudly announcing they want to follow in their footsteps. — Weiss Crypto (@WeissCrypto) August 25, 2021

ADA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Det negative sentimentet truer med å dytte ADA enda lavere, og bears tester høyden fra 16. mai på $2,46. Bulls forsøker å skape en bounce-off fra støttenivået, et vellykket brudd over $2,65 kan føre til en videre stigning helt opp til $3.

RSI-en trender fortsatt med overkjøpte vilkår, og MACD har en bullish utsikt over signallinjen. Likevel kan begge indikatorene tyde på at det kan snu på kort sikt, noe som vil være til hjelp for bears.

Dersom selgere nekter å stanse ved $2,60 kan det føre til nytt salgspress for ASA/USD og presse prisene enda lavere. I så fall kan bulls måtte støtte seg på den horisontale linjen nær $2,31. Noen ytterligere korreksjon nedover kan resultere til at prisen bryter gjennom den psykologiske barrieren ved $2, da vil prisen på ADA sannsynligvis søke støtte rundt $1,88.