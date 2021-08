Myndighetene ønsker at kryptovaluta skal kunne brukes på lovlig vis, og at aktører i markedet skal være lisensierte og overvåket

Cubanske myndigheter vil offisielt anerkjenne Bitcoin og andre kryptovalutaer, og øynasjonen ønsker å regulere kryptovaluta for bruk i betalingssektoren, ifølge en rapport publisert av Bloomberg i dag tidlig.

Rapporten siterer Official Gazette og oppgir at landets myndigheter og sentralbank ser etter måter å jobbe sammen på for å oppnå dette.

Banken forventes å utvikle et offisielt rammeverk hvor kryptovalutaer blir tatt i bruk, dette skal innebære blant annet lisensiering av aktører som ønsker å tilby finansrelaterte kryptotjenester i landet.

Cubas økonomi er en av mange i Karibien som har blitt utsatt for sanksjoner fra USA, noe som har ført til at landets befolkning har tatt i bruk Bitcoin og andre kryptovalutaer i stadig større omfang som en måte å unngå restriksjonene på.

Selv om kryptovaluta ikke er like populært på Cuba som det er i Venezuela eller andre latinamerikanske land, så har bruken blitt mer utbredt blant de yngre generasjonene. Landets myndigheter har også blitt oppmuntret av den økende anerkjennelsen av kryptovaluta i hele regionen, særlig etter at El Salvador ble det første landet i verden som godtok Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.

Bloomberg-rapporten peker på kryptovalutas potensiale for anonyme, rimelige og raske pengeoverføringer på tvers av landegrensene som en av årsakene til at mange cubanere ønsker å bruke Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Men selv om cubanske myndigheter ønsker å lovliggjøre kryptovaluta er planen å overvåke industrien nøye. Myndighetene vil offisielt tillatte bruken av kryptovaluta av hensyn til «sosioøkonomiske årsaker».

Dermed vil staten kunne få større kontroll over industrien, samtidig som at de kan forebygge bruken av kryptovaluta for ulovlige aktiviteter, som hvitvasking og svindel.