Tether har frigitt de siste 33 millioner USDT som gjensto av Poly Networks midler etter at hackeren «Mr. White Hat» returnerte resten

DeFi-protokollen Poly Network er nå endelig ferdige med å få tilbake alle de stjålne midlene, i følge et blogginnlegg som ble publisert i går.

Den 10. august ble protokollen offer for den største DeFi-hackingen til nå, da den ble angrepet på både Ethereum, Polygon og Binance Smart Chain samtidig, som førte til et tap på totalt $611 millioner.

Poly Network offentliggjorde hackerens blokkjedeadresser og ba kryptomiljøet om å svarteliste kryptovaluta fra disse adressene. Tether var raske med å reagere, og frøs omtrent 33 millioner USDT fra ETH-adressene.

Hackeren, som har fått tilnavnet «Mr. White Hat» av Poly Network, avslørte dagen etter at de hadde gjennomført hackingen «for moro skyld» i en on-chain spørrerunde med seg selv. Innen 12. august hadde Mr. White Hat levert tilbake $342 millioner av de hackede verdiene, og den påfølgende uken ble de tilbudt en jobb på Poly Network av deres sikkerhetsrådgiver.

På mandag kunne protokollen avsløre at hackeren hadde delt den private nøkkelen til en wallet som inneholdt resten av de $141 millionene. Dette betød at Poly Network hadde fått tilbake alle de stjålne midlene, med unntak av de $33 millionene som var fryst av Tether, og fortalte på mandag i et blogginnlegg at de hadde hatt «god kommunikasjon» med stablecoin-utstederen, og at de fulgte «Tethers normale prosedyrer».

I gårsdagens bloggpost bekreftet de at prosessen var gjennomført, og at Tether hadde frigjort de 33,431,211 USDT til Poly Networks designerte adresse.

https://twitter.com/Tether_to/status/1430510652582416387

Det å få tilbake midlene var den fjerde fasen i Poly Networks recovery roadmap, og protokollen beveger seg nå inn i fase fem, som er å gjenoppta normal drift. Poly Bridge har reetablert funksjonaliteten sin for 59 ulike verdier, og flere tjenester vil gjenåpnes mer gradvis, på grunn av «sikkerhetsårsaker».

Poly Network lanserer også et stort dusørprogram på Immunefi hvor de har en premiepott på $500 000 for de som oppdager potensielle sikkerhetsproblemer på protokollen.

«Poly Network ønsker å takke Tether for deres assistanse helt fra begynnelsen av hendelsen», sto det i gårsdagens blogginnlegg, «og vi setter stor pris på støtten og forståelsen fra våre brukere, de har ventet tålmodig på å få tilbake tilgangen til sine midler».