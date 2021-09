Cardano (ADA) og FTX token (FTT) har overgått sine tidligere rekorder, og beveger seg inn i hittil ukjent territorium

ADA krysser $3 for første gang

Tidligere i dag nådde Proof of Stake-plattformen Cardanos tilhørende token den ettertraktede milepælen på $3, og satte ny rekord. Prisøkningen kommer samtidig som en stigende trend i kryptomarkedet generelt, og ADA er blant de som har økt mest i løpet av den siste uken. Dette er første gang kryptovalutaen har nådd dette nivået siden den ble lansert i 2017.

Mye har tydet på at dette kom til å skje, spesielt med tanke på kryptoens imponerende utvikling den siste uken. Noen analytikere har tidligere spådd at prisen kom til å stige etterhvert som lanseringsdatoen for smartkontrakter på plattformen nærmet seg. Milepælen på $3 har bydd på motstand i lang tid, men ekspertene har trodd at kryptovalutaen ville klare å komme seg over dette nivået etter den etterlengtede Alonzo-oppgraderingen.

Likevel førte ADAs nylige økning opp til $2,10 til at mange ble overbeviste om at den kom til å nå $3 i god tid før oppgraderingen. Klokken 10 i dag, norsk tid, nådde ADA $3,097 ifølge Coinmarketcap, før den sank igjen. Minutter senere klatret den enda høyere til $3,10 – den foreløpige rekorden. I skrivende stund ligger ADA litt lavere på $3,02, men har fortsatt en økning på 8,2% i løpet av de siste 24 timene.

ADAs prisgraf for de siste 24 timene. Kilde: CoinMarketCap

Hittil i år har ADA steget med nesten 1600%, og er nå på tredjeplass over alle kryptovalutaer målt etter markedsverdi, som kan nærme seg $100 milliarder dersom den stigende trenden fortsetter. I går annonserte IOHK via et innlegg på Twitter at Cardanos testnet offisielt støtter smartkontrakter, og neste steg hvor plattformens mainnet blir oppgradert er planlagt til 12. september.

FTT når nye høyder etter oppkjøp av LedgerX

Den Hong-Kong-baserte kryptobørsen FTX annonserte tidligere denne uken en oppkjøpsavtale med den amerikanske derivatplattformen LedgerX. De gode nyhetene skapte et stigende momentum for FTX token, som førte til at prisen nærmet seg $70, ifølge informasjon fra Coinmarketcap.

FTT daglig prisgraf. Kilde: CoinMarketCap

FTT steg jevnt oppover mot $65 i går og nådde $66,33 tidligere i dag, dermed slo den sin tidligere rekord fra mai. Kryptovalutaen sank til $62 en kort stund, før den igjen økte til nye høyder rett under $70 rundt klokken 7 i dag, norsk tid. Siden da har prisen blitt korrigert noe, og ligger i skrivende stund på $66,48. FTX-tokenen ligger på andreplass på listen over de største børs-baserte tokens, rett etter Binances BNB, med en markedsverdi på $6,4 milliarder.