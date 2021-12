Cardano er den sjette største kryptovalutaen etter markedsverdi. Etter en lang tapsrekke, der den falt fra fjerde posisjon, begynner endelig verdien å stige igjen. Hvis du gikk glipp av å kjøpe den til lavere pris og lurer på om det er for sent å kjøpe Cardano i dag, kan du finner ut av det her.

Cardano er en proof-of-stake blockchain-plattform som sier at målet er å la "endringsmakere, innovatører og visjonære" få til positiv global endring. Åpen kildekode-prosjektet har også som mål å "omfordele makt fra uansvarlige strukturer til marginene til enkeltpersoner" – og bidra til å skape et samfunn som er sikrere, mer transparent og rettferdig.

Cardano ble grunnlagt tilbake i 2017, og er oppkalt etter den italienske polymaten Gerolamo Cardano som levde på 1500-tallet. ADA-tokenet er utformet for å sikre at eiere kan delta i driften av nettverket. På grunn av dette har de som har kryptovalutaen rett til å stemme på eventuelle foreslåtte endringer i programvaren.

Teamet bak den lagdelte blokkjeden sier at det allerede har vært noen overbevisende brukstilfeller for teknologien, som tar sikte på å la desentraliserte apper og smarte kontrakter utvikles med modularitet.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Ifølge FX Street er Cardano på vei mot en 20% oppgang mot $1,78 etter å ha overvunnet motstandsbarrieren på $1,48.

#Cardano is on track

I don’t expect it to hit that price point so fast but surely 2022 will be a fun ride for $ada Hodlers pic.twitter.com/LX0bSOvCRa

— Renato Carmo (@renatocarmo__) December 16, 2021