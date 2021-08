De siste 24 timene har det blitt tradet ADA til en verdi av $6,2 milliarder, og Cardanos totale markedsverdi ligger nå på $65,4 milliarder

Prisen på Cardano (ADA) har steget til over $2,00 i forkant av at lanseringsdatoen for smartkontrakter på nettverket slippes.

Cardano-miljøet venter spent på ADA-skaper Charles Hoskinsons kunngjøring på fredag, hvor han skal avsløre når Alonzo-oppgraderingen endelig skal være klar for å kunne levere smartkontrakter på nettverket.

Den positive stemningen i forbindelse med nyhetene har ført til at prisen på ADA har skutt i været, med en økning på over 15% de siste 24 timene ligger prisen nå på $2,07. ADA/USD har nærmest doblet seg i verdi i løpet av den siste uken, med en økning på 48%.

I skrivende stund ligger Cardano på rundt £2,05. Informasjon fra CoinGecko viser at dagens prisnivå er kun 16% unna kryptovalutaens høyeste pris noensinne, $2,45. I følge kryptoanalytiker Rekt Capital er det ikke sikkert ADA møter særlig motstand på veien tilbake til sin tidligere rekord.

There really isn't much resistance left standing in the way for $ADA to revisit its All Time Highs#ADA #Crypto #Cardano — Rekt Capital (@rektcapital) August 13, 2021

Prisutsikter for ADA

Tekniske analyser av Cardanos resultater fra de siste to ukene viser en parabolsk stigning etter at prisen økte fra det kritiske støttenivået på $1,06. Det økte kjøpspresset har også klart å dytte prisen over $1.89, nivået hvor bulls møtte sterk motstand den 3. juni som endte med at prisen falt helt ned til $1,00 innen 22. juni.

ADA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

I ettertid har ADA slitt med å komme seg til hektene igjen og klarte ikke bryte gjennom $1,48, noe som førte til at støttenivåene på $1,00-$1,05 ble testet på nytt. Etter å ha klart å snu den synkende trenden og prisen steg til over $1,50 har Cardano til nå kommet seg helt opp til $2,15.

RSI-en er i overkjøpt territorium, og MACD har steget over signallinjen, noe som tyder på at bulls har en sjanse til å nå rekorden på $2,45 i løpet av de neste dagene.

Dersom ADA ikke klarer å konsolidere over $2,00 kan det oppstå et tilbakefall til 61,8% Fibonacci retracement-nivået ($1,88), som igjen fører til flere sell orders. Dersom dette skjer kan vi se nedgang helt ned til 50% Fib-nivå ($1,70) og potensielt også 38,2% Fib-nivå ($1,52).