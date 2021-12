Celo har økt sin verdi etter en vellykket serie med hendelser, inkludert en eToro-notering. Live Celo-prisen i dag er $4,74 med et 24-timers handelsvolum på $41 millioner. Celo har steget 2,46 % de siste 24 timene. Her er alt du trenger å vite om Celo: Hva er det, er det verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe Celo før slutten av 2021.

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Celo er et blokkjede-økosystem fokusert på å øke bruken av kryptovaluta blant smarttelefonbrukere. Ved å bruke telefonnumre som offentlige nøkler, håper Celo å introdusere verdens milliarder av smarttelefoneiere, inkludert de uten banktilgang, til transaksjoner i kryptovaluta. Nettverket gir også mulighet for å lage smarte kontrakter og desentraliserte applikasjoner som en del av desentralisert finans (DeFi). Hovednettet ble lansert i april 2020. Celo ble opprinnelig grunnlagt av et team bestående av folk fra MIT, Stanford, Google, Visa, Verdensbanken, Harvard University og andre fremtredende etablissementer.

Den dedikerte Celo Foundation er en ideell organisasjon som ble lansert sammen med hovednettet, mens Celo Alliance for Prosperity er det selskapet beskriver som et "økosystem av oppdragsjusterte organisasjoner."

Ta alle prisspådommer som forslag fra en markedsekspert/analytiker. Det er umulig å gi en helt nøyaktig spådom. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Prisprediksjon anslår at prisen på Celo vil være minst $6,38 i 2022. Den kan gå opp til maksimalt $8 med gjennomsnittsprisen på $6,62 gjennom hele 2022. I 2023 vil prisen på Celo nå minimum $9,48. Prisen på 1 Celo forventes å nå et rekordhøyt nivå på $14 i 2024.

$CELO now is obviously resisted at the 0.618 Fib, short-term by the prior top structure resistance, long volume is not enough, the current upward trend is weak, if fail to break through the resistance, strong probability of declining, support $ 4.75, pressure $ 5.46.#CELO #BTC pic.twitter.com/96hKHAdnHH

— Crypto Line 📈 (@CryptoLinns) December 27, 2021