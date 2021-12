Celsius er opp 5 % i dag: Her er hvordan og hvor du kan kjøpe Celsius

Live Celsius-prisen i dag er $4 med et 24-timers handelsvolum på $10,6 millioner. Celsius har steget 4,96 % de siste 24 timene. Celsius har utstedt en erklæring som indikerer at den ikke er tilknyttet Bilaxy-børsen og at den ikke har oppført CEL-tokenet hos dem. Vil du vite mer, inkludert om du bør kjøpe Celsius? Les videre for å finne ut.

Topp steder å kjøpe Celsius nå

Siden CEL er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe CEL ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe CEL akkurat nå:

1. Kjøp ETH hos en regulert børs eller megler, som eToro ›

Vi foreslår eToro fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send ETH til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte ETH mot din CEL

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert CEL.

Hva er Celsius?

Celsius (CEL) er en alt-i-ett plattform for bank- og finanstjenester for brukere av kryptovaluta. Celsius ble grunnlagt av Alex Mashinsky og Daniel Leon i 2017. Plattformen tilbyr belønninger for å sette inn kryptovaluta, sammen med tjenester som blant annet lån og betalingstjenester. Brukere av plattformen mottar regelmessige utbetalinger og renter på sine beholdninger. Celsius' opprinnelige token, CEL, utfører en rekke interne funksjoner, inkludert å øke brukerutbetalingene hvis de brukes som betalingsvaluta.

Bør jeg kjøpe Celsius i dag?

Analytikere har inkonsekvente prisspådommer på Celsius. Det kan være best å vente og se hvordan prisbanen vil utvikle seg.

Celsius prisprediksjon

Ledende analytikere Wallet Investor er bearish på Celsius til tross for solid støtte. De tror den vil falle til $3.113 innen et år. Dette tilsvarer et verditap på 21,5 %.

Celsius på sosiale medier