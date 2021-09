LINK/USD-paret kan stige med ytterligere 20% dersom bulls klarer å løfte prisen over $35

Chainlink-prisen har økt med mer enn 14% de siste 24 timene, og ligger nå over $34 i det bulls forsøker å fortsette stigningen opp mot $40.

Den tosifrede prosentøkningen for LINK/USD kommer samtidig som at kryptomarkedet generelt har gjort det svært bra i helgen etter at Bitcoin (BTC) klarte å klatre over $51 000.

Ethereum ligger rundt $3950 mens tradere prøver å bryte gjennom taket på $4000, samtidig har Bitcoin Cash (BCH) og Filecoin (FIL) også hatt en tosifret prosentøkning opp til henholdsvis $794 og $116.

De siste 24 timene har den totale markedsverdien for kryptovaluta økt med 3,4%, til rundt $2,46 billioner.

LINK prisanalyse

Ifølge plattformen Santiment er Chainlinks prisøkning et resultat av at utviklingsaktiviteten på Github når nye høyder.

Graf som viser LINK-prisen og utviklingsaktivitet. Kilde: Santiment

De forskjellige integreringene av Chainlink pris-feeds har også bidratt til å skape et positivt sentiment for protokollen, kombinert med de nye utviklingene innen desentralisert finans (DeFi) kan dette føre til at LINK-prisen sikter seg inn på motstandsnivåene mellom $37-$42.

Når det kommer til de tekniske aspektene har LINK hatt en signifikant vekst etter å ha brutt gjennom 200 MA-et, og bulls har til og med klart å etablere en solid støttesone over $30, og en ny test av den horisontale linjen gir rom for ytterligere prisvekst.

LINK/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Med en daglig RSI i overkjøpt territorium og en bullish crossover for MACD-en er det stort potensiale for en fortsatt stigende trend. Dersom Chainlink klarer å bryte gjennom barrieren på $37 vil det neste målet sannsynligvis ligge på $43.

Skulle ikke prisen klare å holde seg over $33 åpner dette for et mulig fall ned til 200 MA-et på $28, og videre ned til den horisontale støttelinjen ved $25.