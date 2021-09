ETH/USD holder seg fortsatt stødig på vei opp mot nye rekordhøyder, men et potensielt dropp til under $3800 kan føre til et tilbakefall til området rundt $3500

ETH-prisen ligger rundt $3856 i skrivende stund, og bulls opplever for andre dag på rad et bearish press som har holdt prisveksten tilbake. Presset truer med å dytte ETH/USD-paret enda lavere, noe som kan føre til at bears gjør $4000-området til den viktigste motstandssonen.

Ethereum klatret helt opp til $4030 på kryptobørsen Coinbase den 3. september, og avsluttet dagen på $3940 — sitt høyeste nivå siden 14. mai. Bitcoin (BTC) ser ut til å styrkes over $52 000, skulle det samme skje for Ethereum kan vi få se en stigning til helt nye rekorder.

Ifølge den populære tekniske analytikeren Rekt Capital støttes de gode utsiktene for ETH av muligheten for at det dannes et U-formet mønster.

$ETH is in the process of retesting the top of its multi-month U-Shaped formation

Successful retest will validate the formation to bring upon a new macro uptrend into new All Time Highs#Crypto #Ethereum

— Rekt Capital (@rektcapital) September 6, 2021