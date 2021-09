CrossTower India vil tilby inntil 40 ulike kryptovalutaer, og børsens første 1000 kunder får gratis BTC til en verdi av inntil 500 indiske rupi

CrossTower, en amerikansk kryptobørs og investeringsselskap, har lansert en tradingplattform i India.

Ifølge Reuters har børsen ansatt et team bestående av 35 personer til å begynne med, med et mål om å ha nærmere 100 ansatte hos CrossTower India i løpet av de neste ni månedene.

CrossTower India kommer til å bringe «global ekspertise, teknologi, kunnskap om regulatoriske rammeverk og gode sikkerhetsstandarder til India», oppga børsen på sin nettside.

CrossTowers åpning i India kommer i kjølvannet av at den store børsen Binance også bega seg ut i det stadig voksende indiske kryptomarkedet. I tillegg til Binance kommer CrossTower India til å måtte konkurrere med lokale aktører som Zebpay, WazirX og CoinDCX.

Indiske kryptoinvestorer og tradere som registrerer seg og gjennomfører sin første handel på den nye tradingplattformen kommer til å motta en Bitcoin-gave verdt inntil 500 indiske rupi. Tilbudet vil være tilgjengelig for de første 1000 handlene.

I tillegg til BTC vil CrossTower India gi tilgang til 40 ulike digitale verdier, Inkludert Ethereum (ETH), Maker (MKR) og Compound (COMP).

Selskapets åpning i India kommer på et tidspunkt hvor det foregår en enorm økning i kryptoadopsjon i landet, på tross av myndighetenes noe fiendtlige regulatoriske innstilling.

Fersk statistikk viser at Indias kryptomarked har hatt en massiv oppgang mellom april 2020 og mai 2021, hvor markedsverdien gikk fra $923 millioner til $6,6 milliarder. En global indeks for kryptoadopsjon publisert av Chainalysis i august viste at India lå på andreplass etter Vietnam i 2021.

I en annen undersøkelse har veksten av kryptovaluta i India ført til at hele 9% av respondentene i undersøkelsen oppga at de bruker eller eier krypto, disse resultatene er høyere enn de fra noen av de største markedene i verden, som Kina, USA, Storbritannia, Japan og Tyskland.

CrossTower ble lansert i USA i 2019, og i august i år ble de rangert blant de største kryptobørsene i markedet, i CryptoCompares AA-rangering ble de plassert sammen med Coinbase, Kraken, Gemini og Bitstamp.