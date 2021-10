Dette er den andre, store avtalen Coinbase har inngått denne uken, etter at samarbeidet med Facebook ble kjent

Coinbase har inngått en ny sponsoravtale med NBA, dermed er de sportsfranchisens offisielle kryptoplattform. CNBC rapporterte i går at kryptoplattformen har planer om å utvide sin rekkevidde, og sportsligaen vil gi god eksponering.

«Det begynner med dagens åpning av NBAs 75. sesong, og Coinbases merkevare kommer til å ha en tydelig tilstedeværelse under de TV-sendte kampene. Selskapet kommer også til å bli presenterende partner for WNBA Commissioner’s Cup og de amerikanske herre- og kvinnelandslagene for basketball, i tillegg til at de blir partner med NBA G League Ignite,» delte NBA i en pressemelding.

Gjennom samarbeidet kommer Coinbase til å inkluderes i de mange divisjonene under NBA-paraplyen, inkludert WNBA, NBA 2K League, USA Basketball og NBA G League. Avtalen oppga ikke noe om hvorvidt NBA-fans kommer til å få muligheten til å kjøpe billetter eller sportseffekter med kryptovaluta.

Dette er ikke første gang amerikansk basketball har involvert seg i kryptovaluta. Mark Cubans lag, Dallas Mavericks, begynte i 2019 å akseptere kryptobetalinger via BitPay. I tillegg har også Sacramento Kings tidligere vært involvert i Ethereum-mining. Det California-baserte laget ble også det første store sportslaget som ga spillerne sine tilbud om å få utbetalt lønnen sin i Bitcoin tidligere i år.

I går annonserte Los Angeles Lakers et samarbeid med den blokkjedebaserte fan token-plattformen Socios, som skal skape digitale arrangementer for fans. Samarbeidet reflekterer Socios stødige vekst i USA. Dette åpner for at fans kan komme sammen og diskutere saker relatert til sitt favorittlag.

Tim Harris, sjef for forretningsdrift hos Lakers, bemerket at samarbeidet med Socios.com vil åpne for at laget enklere kan støtte fansens initiativer. Administrerende direktør hos Socios.com, Alexandre Dreyfus, snakket varmt om LA Lakers, og mener de er en sterk merkevare som kan bidra til vekst for selskapet.

«The Los Angeles Lakers er en av de mest prestisjetunge merkevarene innen sport, og jeg er svært glad for å kunne samarbeide med de i det Socios.com begir seg ut i det amerikanske markedet. For en fantastisk måte å avslutt enda en uke med vekst. Vi har lagt et viktig grunnlag for å kunne ta fan-engasjementet til neste nivå innen amerikansk sport, og vi kunne ikke vært mer spente på hva som vil komme videre.»

Tokentilbyderen fortsetter sin vekst i sportssektoren, og er også svært involvert i fotballmiljøet. De har samarbeidet med store europeiske fotballklubber som Barcelona, Juventus, PSG og Milan. Forrige måned inngikk de en avtale for en fan-token med argentinske Boca Juniors, noe som potensielt kan generere omtrent $10 millioner for klubben.