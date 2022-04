CoinDCX-sjef Sumit Gupta sa at kryptobørsen vil bruke midlene til å støtte kryptoadopsjon og Web3-prosjekter i India .

CoinDCX, en av de største kryptovalutabørsene, har annonsert en finansieringsrunde på 135 millioner dollar i serie D, ifølge detaljer delt av firmaets administrerende direktør Sumit Gupta.

“ Glad for å dele at CoinDCX har samlet inn over USD 135 millioner i vår siste serie D-finansieringsrunde. Nok et skritt nærmere drømmen vår om å gjøre krypto tilgjengelig for alle indere, » tvitret Gupta tirsdag.

Finansieringsrunden ble ledet av Pantera Capital og Steadview Capital. Andre som deltok i runden var Kingsway, Draper Dragon, Kindred og Republic.

CoinDCXs serie D-finansiering tiltrakk seg også ytterligere investeringer fra eksisterende investorer B Capital Group, Coinbase, Polychain Capital og Cadenza.

Investeringsrunden presset den India-baserte kryptobørsens verdsettelse til 2,15 milliarder dollar. Selskapet ble Indias første krypto-enhjørning da den ble verdsatt til 1,1 milliarder dollar under sin serie C-finansiering i august i fjor. Børsen har nå samlet inn over 245 millioner dollar.

Web3-vekst i India

Kryptostartupens finansieringsrunde og planer rundt kryptoadopsjon og Web3 kommer bare et par uker etter at Indias skatteregulering trådte i kraft. Gevinstskatten på 30 % trådte i kraft 1. april, og ulike aspekter ved beskatningen ble kritisert som potensielle tilbakeslag for bransjen.

CoinDCX ønsker å støtte vekst innen kryptosektoren så vel som Web3.

» Vi er på et oppdrag om å bygge en større forståelse og tillit mellom regulatorer, industrien og brukerne våre. Denne siste finansieringsrunden vil hjelpe oss med å akselerere veksten av krypto-adopsjon i India og videreføre Web3.0-marsjen ,» bemerket han.

For å bidra til å nå disse målene har CoinDCX planer om å gjøre en enda større innvirkning via blokkjedebevissthet og utdanningsprogrammer for indiske investorer.

Børsen vil også bruke midlene til risikostyring da den søker å tilby sine brukere en trygg plattform for transaksjoner.