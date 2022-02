Hvis CoinMarketCap var det første stedet du sjekket porteføljen din i morges, kan det hende at pulsen din gikk i taket. Det er fordi følgende melding ville ha møtt deg på hjemmesiden:

Dersom du hadde navigert til grafdelen, ville du ha sett uhyrligheten nedenfor for den globale markedsverdien for kryptovaluta:

Er håndflatene svette? Svake knær, tunge armer?

Men frykt ikke, i en eksklusiv avsløring kan vi bekrefte at markedsverdien for kryptovaluta faktisk ikke har kollapset 92% over natten. Ikke bekymre deg, alt kommer til å ordne seg.

Selvfølgelig er det bare et teknisk problem med CoinMarketCap-siden. Men det faktum at da jeg først så grafen, hoppet tankene mine umiddelbart til hvor mye jeg kunne tjene på å selge en av nyrene mine, vitner om hvor volatilt kryptomarkedet er. At jeg selv for et brøkdels sekund fikk mitt livs skrekk; at det til og med er 0,001 % sjanse for at det kan være sant. Og jeg var ikke alene – det var en stor trendøkning for begrepet "global kryptomarkedsverdi", til tross for at markedene ikke beveget seg mye denne morgenen.

Kan du tenke deg å lese at aksjemarkedet har krasjet 92% over natten? Du ville umiddelbart le. Tross alt har S&P 500 en strømbryter som automatisk stopper handelen ved et fall på 7 %. For kryptovaluta er et fall på 7 % bare en treg dag på kontoret (jeg må faktisk seks dager tilbake, til forrige torsdag, for å se det siste daglige fallet på mer enn 7 % for Bitcoin).

Kanskje jeg fortsatt har arr fra minner om krasjet i mai i fjor, da 1 billion dollar i markedsverdi fordampet i løpet av en uke . Eller januar 2018, da Bitcoin mistet 65 prosent på en måned. Eller starten på pandemien i mars 2020, da Bitcoin falt 50 % på to dager. Eller…vel, jeg trenger ikke å fortsette, du skjønner bildet.

Til tross for all institusjonell adopsjon, mainstream mediedekning og utrolig fremgang i kryptovaluta-området de siste to årene, la oss ikke glemme at det fortsatt er en aktivaklasse i startfasen. Bitcoin, som folk ofte overser, ble opprettet for bare 13 år siden. Da aksjemarkedet krasjet i oktober 2008, eksisterte ikke blokkjedeteknologi. Det er et håp med tiden om at volatiliteten vil komme ned til "håndterbare" nivåer, men akkurat nå er vi fortsatt kjent med kryptogudenes lunefulle ønsker.

For å sette noen tall på denne volatiliteten (selv om, hvis du er en kryptoinnehaver, vil pulsen din fortelle deg alt du trenger å vite), det siste 30-dagersestimatet for Bitcoins volatilitet er 3,32 % ifølge buybitcoinworldwide.com – dvs. Bitcoin svinger 3,32 % daglig i forhold til prisen. Til sammenligning svinger gull 1,2 %, mens de fleste store fiat-valutaene varierer mellom 0,5 % til 1 % i forhold til amerikanske dollar. Selvfølgelig er dette bare 30 dagers estimater, men likevel blåser volatiliteten til Bitcoin referansesakene ut av vannet. Og det har vært ganske "kjedelig" så langt i 2022 selv for Bitcoin, relativt sett.

Dessuten omfatter total markedsverdi for kryptovaluta alle mynter – ikke bare Bitcoin. Og ja, du vet det, Bitcoin er den mest stabile av kryptovalutaene. I forhold til noen av bevegelsene enkelte mynter har gjort i løpet av de siste par årene, ligner Bitcoin-diagrammet en amerikansk statskasse.

Så hvis du er som meg og stressnivået ditt økte denne morgenen, ikke bekymre deg – vi lever fortsatt og har det bra. Visst, forventet levealder har trolig sunket litt lavere, selv om jeg antar at det er det vi registrerer oss for som eiere av kryptovaluta. Som det gamle ordtaket sier: Hvis du ikke takler varmen, kjøp obligasjoner.

Når det er sagt, til folkene på CoinMarketCap; Vær så snill, ikke skrem oss sånn igjen.