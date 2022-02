LiveOne samarbeider med NFT-plattformen DaVinci

LiveOne har annonsert planer om å lage en ny Web3-plattform og medlemskapstoken i samarbeid med NFT-plattformen DaVinci (et joint venture av Cere Network og Polygon).

Den nye Web3-plattformen er rettet mot å gi en pakke med NFT- og token-tilbud og spill for å tilby opplevelser som inkluderer episke øyeblikk fra store begivenheter, sosiale medier-stjerner, artister og eksklusiv tilgang til podcastere.

LiveOne er en teknologi-, musikk- og underholdningsplattform som leverer førsteklasses opplevelser og innhold over hele verden gjennom live og virtuelle arrangementer, abonnementer og medlemskap. Plattformen er skapersentrisk og tilbyr derfor innholdsskapere en sjanse til å eie innholdet sitt.

LiveOne NFT-plattform

Den nye LiveOnes web3-plattform vil gjøre det mulig for skapere og artister å lage NFT-er og også skape NFT-støttede opplevelser med publikum. De pregede NFT-ene skal være tilgjengelige for handel på LiveOne NFT-markedsplassen.

NFT-ene skal preges ved hjelp av Polygon blockchain, som er brukervennlige Ethereum lag 2-løsninger.

Når plattformen er opprettet, skal det nye LiveOne-medlemskapstokenet distribueres til de over to millioner betalende og gratis medlemmene av LiveOne gjennom en spill-for-tjene-mekanisme. Tokenet skal også være tilgjengelig for artister og aksjonærer som måtte ønske å bruke NFT-markedsplassen.

I følge styreleder og administrerende direktør i LiveOne Robert Ellin:

"Den digitale markedsplassen endrer hvordan artister og skapere tjener penger på innhold og kobler til publikum. Når vi går over til Web 3.0, ønsker vi å legge makten direkte i hendene på skaperne og brukerne. LiveOne har alltid fremmet talent og fans først, og med blokkjede-teknologier som åpner nye dører for interaksjon, er vi glade for å tilby artister og våre medlemmer eksklusive og dypere opplevelser."

På siden av LiveOne-partnerne sa medgründeren av Polygon Sandeep Nailwal:

"Ved å utnytte DaVinci, har LiveOne potensialet til å transformere skaperøkonomien, og tilby en mer egalitær rute for artister til sikkert å tjene penger på innholdet sitt samtidig som det oppmuntrer direkte-til-fan-interaksjon. Støttet av Polygon, vil LiveOne-skapere kunne prege, overføre, og selge sine kreasjoner på en rimelig, effektiv og økologisk forsvarlig måte."

Cere Network-sjef Fred Jin sa:

"Dagens NFT-tilbud skraper knapt i overflaten av det som kommer. Sammen med LiveOne gjør vi fantastiske musikk-, film- og kunstopplevelser til personlige NFT-samlerobjekter som virkelig utdyper artist-til-fan-forbindelsen."

Hvordan få LiveOne-medlemskapstokenet

For å tjene eller løse inn medlemskapstokenet, må deltakerne utføre en av følgende aktiviteter:

Bruk tid på LiveOnes plattform,

Lytt til musikk og podcaster/vodcaster,

Delta på arrangementer/festivaler, virtuelle og personlige møter

Kjøp varer,

Samhandle på tvers av LiveOne-plattformen og metaverse.

LiveOne forventer også å slippe rabatter fra tid til annen og også låse opp flere fordeler for innehavere av medlemskapstokener.

LiveOne NFT markedsplassplattformen forventes å styrke opplevelsen til artister, innholdsskapere og deres publikum.