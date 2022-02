Crypto.com (CRO) har klatret størstedelen av de to siste ukene. Men mynten møtte stor motstand ved $0,5. I dagens intradagshandel har imidlertid tokenet steget forbi denne terskelen. Kommer vi til å se et alvorlig utbrudd? Analysen nedenfor, men først, noen høydepunkter:

I skrivende stund handles CRO for rundt $0,5076, opp med hele 5% på 24 timer.

Okser må opprettholde gevinster over $0,5 for å sikre at det er anstendig oppadgående momentum i de kommende dagene.

Hvis dette faktisk skjer, kan CRO stige med minst 25% på kort sikt.

Datakilde: Tradingview.com

Crypto.com (CRO) – Prishandling og analyse

Selv om de fleste kryptoaktiva alle har økt i februar, har CRO kommet seg tilbake raskere enn forventet. Etter å ha brutt den nedadgående trenden i januar, har mynten nå økt til et fullt oksemarked.

Å krysse motstanden på $0,5 var avgjørende for gevinster på kort sikt. I skrivende stund har CRO steget forbi dette nivået. Dette antyder at det er nok bullish momentum til å presse tokenet enda lenger. Noen analytikere ser på $0,7 som neste stopp for CRO. Dette vil representere en oppgang på ca. 50 % fra dagens pris.

Imidlertid, hvis okser ikke er i stand til å finne tilstrekkelig etterspørsel til å holde prishandlingen over $0,5, kan CRO falle tilbake og konsolidere på sitt neste støttenivå på $0,4.

Hvorfor CRO er et godt kjøp nå

Crypto.com (CRO) er en av få mynter i et oksemarked akkurat nå. Mens noen mynter har kommet seg etter lavkonjunkturen i januar, har de fortsatt mange svakheter.

Men CRO er annerledes, og som sådan er det et godt valg for kortsiktige og langsiktige investorer. Dessuten har Crypto.com gjort det ganske bra for å øke sin tilstedeværelse over hele verden. Dette vil til slutt ha positive effekter på dens opprinnelige token CRO.