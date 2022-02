Robinhoods kryptoseksjon vil være nøkkelen da handelsplattformen søker å våge seg inn på det globale markedet.

Regulering er én faktor som Robinhood ønsker å gjøre riktig når den går til global "krypto først," bemerket meglersjef Steve Quirk .

Robinhood Markets Inc ser etter å bli global, og den enkleste veien for å oppnå det er gjennom krypto, sa selskapets meglersjef Steve Quirk til CNBC i et intervju onsdag.

I 2021 fikk Robinhood status som husholdningsnavn, med meme-mani-temaet som ble presset frem av detaljinvestorer som drev aktive brukertall og handelsvolum. Blant aksjene som skjøt i været var GameStop, AMC Entertainment, Blackberry og Virgin Galactic, og selskapets brukertall for detaljhandel skjøt i været.

Men en nedgang i formuen til meme-aksjene, ettersom de bredere markedene møtte salgspress, har betydd en reduksjon i detaljhandelstallene. Og ifølge Quirk er meme-aksjene ikke lenger blant de mest omsatte navnene på plattformen.

For øyeblikket viser Robinhood Crypto syv kryptovalutaer i Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin SV (BSV), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC) og meme coin Dogecoin (DOGE).

Plattformen utforsker andre kryptoaktiva, som meglersjefen sier gjøres på en måte som passer regulatoriske krav. Plattformen er også ute etter å legge til andre funksjoner, som lommebøker, la han til.

" Vi har også ambisjoner om å ta dette merket globalt, og vi ville gjøre det krypto først ," sa han til CNBCs 'Squawk Box'.

Spurt om å forklare hva han møtte av "krypto først", gitt tilstedeværelsen av Coinbase og andre store kryptoselskaper, bemerket Quirk:

" Vel, jeg tror veien for oss til å gå globalt og ha mest mulig trekkraft er gjennom krypto, og kanskje følge det med andre komponenter i tilbudet. ”

Han sa at å gå på kryptoveien er den enkleste måten for selskapet å nå målet sitt, med henvisning til regulatoriske aspekter av markedet og "andre fasetter" av markedet.

Det California-baserte selskapet så sine månedlige aktive brukere avta i løpet av fjerde kvartal, ned til 17,3 millioner fra 18,9 millioner i Q3. Månedlige aktive brukere nådde en topp på over 21,3 millioner i juni 2021.

Handelsappen er foreløpig bare tilgjengelig for amerikanske kunder, etter å ha kansellert lanseringen i Storbritannia i 2020.