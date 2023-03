Foruten Dogecoin og Shiba Inu er Web3 fylt til randen med spennende nye meme-mynter. Tidligere manglet mange meme-mynter nytteverdi, og eierne kunne gjøre lite annet med dem enn å se prisen gå opp og ned.

Nå endrer Metacade, Shiba Inu, Dogecoin og mange andre funksjonen for meme-mynter i Web3. Her er listen over de 10 beste meme-myntene å kjøpe tidlig i 2023:

Metacade (MCADE)

Dogecoin (DOGE)

Bonk (BONK)

Floki Inu (FLOKI)

Dogelon Mars (ELON)

Dogechain (DC)

Shiba Inu (SHIB)

YooShi (YOOSHI)

Samoyedcoin (SAMO)

Bone ShibaSwap (BONE)

1. Metacade (MCADE)

Metacade (MCADE) er en morsom og tilgjengelig plattform for å spille play-to-earn spill på blokkjeden. Prosjektet har eksplodert i popularitet etter en svært vellykket presale-prosess, der brukere kan få tilgang til en rekke fordeler ved å bli med i økosystemet tidlig.

Prosjektet tar sikte på å bli et sentralt knutepunkt for hele Web3-økosystemet, og gi et sentralt sted for brukere der de kan møtes, dele den nyeste gaming-alfaen og spille noen av de beste nye spillene som finnes på blokkjeden.

Hvert eneste spill i Metacade-økosystemet har integrerte økonomiske belønninger. Faktisk vil Metacade tilby den største samlingen av play-to-earn titler av ethvert sammenlignbart prosjekt, og er på vei til å bli den største arkaden på blokkjeden.

Metacade tilbyr en rekke ekstra opptjeningsmekanikker som gjør at den skiller seg fra andre meme-mynter. Compete2Earn lar brukere tjene MCADE-tokens i online spillturneringer, Create2Earn belønner innholdsskapere for å dele innsikt på plattformen, og Work2Earn vil skape blokkjede-jobber for kryptofellesskapet.

>>> Du kan delta i Metacade sitt presale her <<<

2. Dogecoin (DOGE)

Dogecoin, eller DOGE, er en desentralisert peer-to-peer digital valuta som ble opprettet i 2013. DOGE meme-mynten var den første av sitt slag – en morsom og underholdende kryptovaluta som opprinnelig ble opprettet som en spøk før den så massiv adopsjon av fellesskapet.

Dogecoin gir brukere en praktisk måte å sende og motta betalinger uten behov for tredjepartstjenester eller banker. Meme-mynten har en stor brukerbase og et aktivt fellesskap som fremmer bruken, og presser Dogecoin til topp 10 av alle kryptovalutaer etter markedsverdi.

Dogecoin ble opprettet som en gaffel av Lucky Coin, som ble opprettet som en gaffel av Litecoin, som ble opprettet som en gaffel av Bitcoin. Dette betyr at Dogecoin er den eneste meme-mynten som har den samme underliggende konsensusmekanismen som Bitcoin-blokkjeden.

3. Bonk (BONK)

Bonk (BONK) er en ny meme-mynt laget på Solana-blokkjeden. Den ble designet for å bringe likviditet tilbake til Solana-baserte desentraliserte børser (DEX) etter kollapsen av FTX. Dette er fordi FTX og Alameda Research var tungt investert i Solana-økosystemet, noe som skadet investorenes tillit og så mange strømme ut fra nettverket.

Bonk har steget over 1,000 % siden den først ble opprettet i desember 2022. Som den primære meme-mynten i Solana-økosystemet har den potensial til å vokse betydelig i løpet av de kommende årene etter hvert som Solana-nettverket kommer seg.

Bonk er et fellesskapsdrevet prosjekt som lar enhver Solana-bruker få tilgang til en morsom, peer-to-peer digital valuta. Tokenet handles primært på DEX-er, noe som bidrar til å bringe volumet tilbake til Solana-økosystemet.

4. Floki Inu (FLOKI)

Floki Inu (FLOKI) er en meme-mynt med flere kjeder som har hatt stor vekst siden den ble lansert første gang i 2021. FLOKI-prosjektet har dannet store partnerskap med ledende idrettslag rundt om i verden, inkludert SSC Napoli, som er på topp i den italienske Serie A.

FLOKI leverer meme-mynt verktøy. Prosjektet utvikler et NFT gaming-metavers kalt Valhalla – et utvalg av DeFi-tjenester der brukere kan satse, få avkastning, låne og låne ut, og et pedagogisk initiativ kalt Floki University som har som mål å lære nye blokkjedebrukere om fremtiden til kryptovaluta.

Meme-mynter med nytteverdi er sjelden, noe som gjør at Floki Inu skiller seg ut som en av de beste meme-myntene å kjøpe akkurat nå. Prosjektet fortsetter å bygge under optimistiske markedsforhold, og lukrative sponsoravtaler med verdenskjente organisasjoner kan føre til enorme nivåer av adopsjon for FLOKI-tokenet.

5. Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars (ELON) er en fellesskapsdrevet meme-mynt som spiller på flere av de beste memene i Web3-verdenen. Navnet er en kombinasjon av Doge som var den første meme-mynten noensinne, og Elon Musk som er en kjent tilhenger av meme-mynt bevegelsen.

Mens Dogelon Mars har liten ekstra nytteverdi som for eksempel applikasjoner eller tjenester, kan meme-mynten handles peer-to-peer uten behov for konsultasjon med sentraliserte institusjoner. Brukere kan sende ELON over Ethereum, Solana, BSC og flere topp blokkkjeder med det formål å handle fritt over hele verden.

Prosjektet har gitt ut en serie tegneserier som forteller historien om Dogelon, den fiktive hunden som ELON er basert på. Disse tegneseriene er narrativt-drevne samfunnsfokuserte historier som forteller om Dogelons reise til Mars (det er en humpete tur!).

6. Dogechain (DC)

Dogechain (DC) er en lag-2 skaleringsløsning for Dogecoin som løser den største ulempen ved Dogecoin-økosystemet – det vil si at Dogecoin ikke kan støtte desentraliserte applikasjoner (dApps). Til tross for å være en topp 10 kryptovaluta etter markedsverdi, kan mangelen på nytteverdi i Dogecoin-økosystemet ha holdt den tilbake de siste årene.

Dogechain er kompatibel med Ethereum Virtual Machine ettersom utviklerne modifiserte en Polygon sidekjede for å levere en robust, skalerbar og programmerbar blokkjede for å gi Dogecoin mer nytteverdi. Nettverket bruker en proof-of-stake konsensusmekanisme som tilbyr lukrative belønninger for validatorer.

Alle Dogecoin-eiere er kvalifisert for en Dogechain airdrop. Dogecoin kan også enkelt pakkes og migreres til Dogechain blokkjede. Dette gir Dogecoin-eiere forbedret tilgang til DeFi-tjenester, blokkjedespill og mye mer uten å måtte kjøpe andre tokens og bli med i andre nettverk.

7. Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) er en kryptovaluta som ble opprettet som en gaffel av Ethereum. Dette gjør Shiba Inu Turing-komplett, og lar utviklere lage smarte kontrakter og distribuere dApps på blokkjeden. Naturligvis gir dette Shiba Inu en fordel i forhold til mange meme-mynter da den har innbakt nytteverdi.

Siden den først ble opprettet i 2020, har Shiba Inu vokst til å bli den nest mest populære meme-mynten og en topp tjue kryptovaluta etter markedsverdi. Prisen skjøt i været etter at 50 % av Shiba Inu sin totale forsyning ble droppet til Vitalik Buterin, som senere brente tokens til en verdi av $6 milliarder .

Shiba Inu er nå hjemsted for et økosystem av applikasjoner, inkludert Shibaverse – et virtuelt virkelighetsmetavers som inneholder mange unike applikasjoner. Shiba Inu vil også ha en lag-2 skaleringsløsning kalt Shibarium, som vil forbedre blokkjedens ytelse og levere større gjennomstrømning for Shiba Inu-nettverket.

8. YooShi (YOOSHI)

YooShi (YOOSHI) startet som en klassisk meme-mynt som manglet nytteverdi. Fellesskapet som tok i bruk YOOSHI begynte imidlertid snart å bygge flere applikasjoner som var kompatible med YOOSHI-tokenet. Nå er YooShi inspirert til å gjenskape Shiba Inu-prosjektet sin langsiktige suksess.

YooShi-økosystemet støtter en rekke play-to-earn spill som belønner spillere med YOOSHI-tokens. Et av hovedemålene for YooShi-økosystemet er å bli det største NFT gaming metaverset, og tilby et stort antall samleobjekter som kan distribueres og brukes til å tjene kryptobelønninger i online gaming.

Merkevarebyggingen til YooShi er inspirert av Yoshi, en karakter fra Super Mario-spillene. Dette gjenspeiler prosjektets ønske om å bli en gaming-fokusert meme-mynt, ettersom økosystemet allerede har begynt å støtte et utvalg av forskjellige blokkjedebaserte titler.

9. Samoyedcoin (SAMO)

Samoyedcoin (SAMO) er en meme-mynt basert på Solana-blokkjeden. Den ble opprettet under oksemarkedet i 2021, midt i meme-mynt manien og Solana sin eksplosive prisutvikling.

SAMO-prosjektet bemerket at visjonen til prosjektet er å akselerere «adopsjon, utvikling og vekst» av Solana-økosystemet. På den tiden hadde Solana liten meme-mynt appell, og SAMO kan sees på som en pioner innen Solana-baserte meme-mynter.

Etter eksplosiv prisutvikling i løpet av 2021, har SAMO slitt under bjørnemarkedet. Tokenet har falt betydelig i verdi, men kan gjenvinne sine tidligere toppnivåer hvis det igjen blir etterspørsel etter tokenet. Dette kan skje under store positive bevegelser i kryptomarkedene, ettersom meme-mynter er et tilgjengelig inngangspunkt for nye kryptobrukere.

10. Bone ShibaSwap (BONE)

Bone ShibaSwap er en av tre tokens med forbedret DeFi -funksjonalitet i Shiba Inu-økosystemet. BONE i seg selv er styringssymbolet for ShibaSwap, som er en DEX bygget på Shiba Inu for å lette peer-to-peer-handel på nettverket.

BONE kan brukes til å stemme på styringsforslag for ShibaSwap. ShibaSwap har en avansert belønningsmekanisme som gir passiv inntekt til brukere når de kjøper og selger digitale eiendeler på plattformen. Brukere kan få likviditet, farming-belønninger og handle fritt på ShibaSwap-børsen.

BONE ble skapt da Shiba Inu begynte å ta av. Den bidro til å levere mer nytteverdi for økosystemet og fortsetter å være en integrert del av måten Shiba Inu opererer på frem til i dag. Det er en unik meme-mynt som kan gi betydelig avkastning for investorer i løpet av de kommende årene.

Hvilke er de beste meme-myntene å kjøpe akkurat nå?

Metacade regnes uten tvil for å være en av de beste investeringsmulighetene i begynnelsen av 2023. Den er mye nyere enn Dogecoin og Shiba Inu og tilbyr omfattende nytteverdi til fellesskapet. Prosjektet kan bli et ledende navn i blokkjede gaming-universet på grunn av at det leverer en enorm samling av play-to-earn titler på ett sted.

Foreløpig er Metacade fortsatt i sitt presale. Dette betyr at den har et enormt potensial for fremtidig avkastning, da presale er det tidligste stadiet av investering i krypto. Prisen på MCADE stiger fra $ 0,008 til $ 0,02 i løpet av prosessen, så sørg for å sjekke det ut før det er for sent.