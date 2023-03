Metacade klar til å bli den største nettbaserte arkaden i verden med MCADE-tokens som selges raskt

Blokkjede gaming-universet sprer seg, ettersom flere og flere investorer graviterer mot mulighetene som tilbys i metaverset. Det store potensialet som tilbys av ekspansive virtuelle verdener og integrerte play-to-earn-mekanismer (P2E) har skapt noen av de beste kryptomulighetene som finnes i GameFi-verdenen. Metacade sine planer om å bli den største online-arkaden i verden hjelper denne splitter nye plattformen til å bli en potensielt verdifull perle.

Etter hvert som blokkjede-gaming vokser, gjør Metacade sine unike evner at navet skiller seg ut fra konkurrentene. Her er grunnen til at den viser seg å være en suksess blant investorer.

Metacade er en P2E-spillpioner

Etter lanseringen av Metacade sin MCADE-token presale-prosess nylig, blir investorer stadig mer begeistret for arkadens utsikter de neste årene. Presale har fått inn $10,1m på bare 16 uker, med sterk fremdrift.

Hypen rundt Metacade er helt klart berettiget takket være det enorme kommende utvalget av nettbaserte arkadespill, sammen med store inntektsmuligheter for brukere som kan få en passiv inntekt mens de spiller. Med den økende bruken av blokkjede-spill som truer med å forstyrre spillindustrien, er prosjekter som Metacade ideelt plassert for å forbedre brukeropplevelsen.

GameFi-sektoren forventes å nå en verdi på $ 40 milliarder innen 2025, selv om de fleste GameFi-titler tilbyr en enkelt spillopplevelse til sine spillere. Metacade vil øke forventningene gjennom mangfoldet av spill og den unike muligheten til ekstra inntekter utenfor den tradisjonelle play-to-earn-mekanikken (P2E).

Kan MCADE nå $ 1 i 2023?

Når MCADE-presale avsluttes, vil tokenet bli lansert på tvers av sentraliserte og desentraliserte børser, og MCADE-mynter vil være tilgjengelige for allmennheten. Utgivelsen av et fast antall tokens på børser forventes å gi en økning i etterspørselen, noe som sannsynligvis vil resultere i en kraftig prisoppgang.

Mens jungeltelegrafen jobber og markerer Metacade som stedet for å jakte på de beste P2E blokkjede-spillene og spillopplevelsene, er det sannsynlig at MCADE igjen eksploderer i verdi. Mange analytikere mener at $ 1 er et oppnåelig mål for MCADE, en barriere som vil markere 50x avkastning fra slutten av presale.

Hva er Metacade?

Metacade er verdens første nettbaserte arkade som vil tilby en fellesskapsdrevet tilnærming på tvers av et stort utvalg av GameFi- og P2E-spill, med funksjoner som strekker seg utover bare spill. I tillegg til et kompendium med online arkadespill med integrert P2E-mekanikk, vil fellesskapet og det bredere Web3-økosystemet være til nytte på flere måter.

Metacade sine planer om å bygge et voksende nettsamfunn av blokkjede-spillentusiaster og Web3-entusiaster vil bli sterkt hjulpet av Create2Earn-funksjonen som belønner brukere som legger ut sosialt innhold på arkaden. Interaksjoner kan variere fra spillanmeldelser til deling av alfa, formidling av spilltips, til å delta i live chat og underfora i Reddit-stil. Hver nyttige interaksjon høster en belønning.

Hvordan fungerer MCADE?

Metacade sin rekkevidde strekker seg til å appellere til både den tileldige og erfarne spilleren på konkurransenivå. Enten en spiller ønsker å møte venner i en duell eller delta i turneringer for å erobre verden, klatre på topplister og få belønninger, er Metacade sin hub i ferd med å bli det ideelle stedet å møtes.

Huben har også som mål å bli et sentralt møtepunkt for det bredere Web3-fellesskapet, og appellerer til de beste talentene som kan finne de mest spennende jobbmulighetene i bransjen. Fra 2024 vil Metacade sin hub inkludere en jobbtavle som kan koble fellesskapsmedlemmer med hel- og deltids jobbmuligheter innen blokkjede-spill. I tillegg vil Work2Earn-funksjon se publisering av spillejobber, frilansroller og beta testroller innen Metacade der brukere kan tjene kryptobelønninger.

Metacade: innovatør av blokkjede-spill

Det innovative Metagrants-initiativet er uten tvil juvelen i Metacade-kronen. Utviklet for å fremme etableringen av nye blokkjede-spill eksklusivt for Metacade, kan utviklere søke om finansiering i en tidlig fase for å få støtte til prosessen med å skape de mest spennende nye titlene til plattformen.

Metacade sitt fellesskap kan velge hvilke spill som får støtte ved å stemme på favorittene sine fra en tavle med ideer. De som får flest stemmer går i produksjon, med fordelen av finansiering som hjelper prosessen videre. Disse stemmerettighetene utgjør en del av Metacade sin gradvise overgang til å bli en fullverdig Dao innen utgangen av 2024, når all makt vil bli overført fra prosjektteamet til fellesskapet.

MCADE er en utmerket krypto å kjøpe nå for langsiktig avkastning

MCADE sin presale-prosess representerer en fantastisk mulighet for investorer å oppnå seriøs avkastning og være en del av den voksende GameFi-revolusjonen. Etter lansering på bare $ 0,008, er gjeldende verdi av MCADE $0.017. Denne prisen vil til slutt stige til $ 0,02 ved slutten av presale før MCADE blir notert på kryptobørser.

Metacade sin rike prosjektplan, utmerkede levetid og banebrytende holdning ser ut til å gjøre den til en gigantisk og sann fanebærer innen P2E-spill. Investering i MCADE nå kan være en sjelden mulighet til å oppnå enorm avkastning etter hvert som Metacade blir den foretrukne nettbaserte arkaden for spillere og kryptofans over hele verden.