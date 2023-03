De 13 beste gaming-myntene å investere i for 2023

Krypto gaming-mynter er noen av de mest ettertraktede investeringsmulighetene i Web3 for øyeblikket.Og dette er med god grunn. GameFi-sektoren er en raskt voksende bransje som har potensial til å revolusjonere tradisjonell gaming for alltid.

For alle som leter etter de beste gaming-tokenene å kjøpe akkurat nå, her er en liste med 13 av de mest lovende investeringene som er tilgjengelige for øyeblikket:

Metacade (MCADE)

DApp Rader (DAPR)

Axie Infinity (AXS)

Enjin Coin (ENJ)

STEPN (GMT)

Star Atlas (ATLAS)

The Sandbox (SAND)

ApeCoin (APE)

Upland (UPX)

Gala Games (GALA)

Decentraland (MANA)

AltSignals (ASI)

Illuvium (ILV)

1. Metacade (MCADE) – En av de heteste krypto gaming-myntene

Hva er MCADE?

Metacade er den største arkaden på kjeden. Plattformen tilbyr den største samlingen av play-to-earn arkadespill av alle prosjekter det er mulig å sammenligne med, noe som er helt unikt i Web3-verdenen. Mens de fleste spillplattformer tilbyr bare én enkelt spillopplevelse, tilbyr Metacade mange, og alt finnes på ett sted.

Spillene i Metacade kan både spilles tilfeldig og på konkurransenivå, og hver enkelt tittel gir spillere automatiske økonomiske belønninger gjennom play-to-earn mekanikken. Brukere kan tjene MCADE-tokens mens de går gjennom de mange endeløse nivåene i spillet, eller ved å konkurrere mot andre spillere direkte i eksklusive og spennende turneringer.

Metacade har også som mål å bli et sentralt knutepunkt for hele Web3-fellesskapet. Den vil inneholde all den nyeste informasjonen om de beste prosjektene innen krypto-gaming, inkludert de siste trendene og deling av alfa. Fellesskapshuben belønner innholdsskapere for deres bidrag og forslag til nye spill, som er et innovativt insentivsystem som kan tjene som en fordel for mange brukere i løpet av de kommende årene.

Metacade har også som mål å støtte utvidelsen av blokkjedeteknologi direkte gjennom det innovative Metagrants-programmet. Fellesskapet kan stemme for å avgjøre hvilke nye arkadespill de liker aller best, før Metacade gir direkte finansiering til spillutviklerne som kan gjøre ideen sin til virkelighet. Medlemmer av fellesskapet kan også teste ut nye spill før de offisielt lanseres på plattformen, og samtidig tjene en kryptoinntekt i prosessen.

Hvorfor kjøpe MCADE?

Metacade er en omfattende GameFi-plattform og et av de mest spennende krypto gaming-prosjektene akkurat nå. MCADE-tokenet ble nylig lansert under en svært vellykket presale-prosess som fortsatt pågår.

Presale gir investorer en unik og sjelden mulighet til å bli involvert i et blokkjedeprosjekt med et høyt potensial i de aller tidligste stadiene av utviklingen, noe som har ført til at mange eksperter har anslått imponerende avkastning på enhver investering i presale.

MCADE er for øyeblikket verdt bare $0.02 og har allerede tiltrukket seg hele $14.2 millioner i investeringer på bare 18 uker siden begynnelsen av presale-prosessen, som nå er i sluttfasen før mynten noteres på børser.

>>> Du kan delta i Metacade sin avslutningsfase av presale her <<<

2. DApp Radar (RADAR)

Hva er RADAR?

Dapp Radar er en plattform som annonserer desentraliserte applikasjoner. Den kan la hvem som helst få større tilgang til de aller beste gaming krypto-prosjektene som finnes. Det fungerer på akkurat samme måte som tradisjonelle app butikker som Google Play Store eller Apple Store, ettersom Dapp Radar inneholder tusenvis av blokkjedebaserte applikasjoner som brukere kan laste ned og bruke.

Dapp Radar løser et stort problem for blokkjedeindustrien, som ofte er avhengig av at folk sprer nyhetene for å spre bevissthet om nye dApps og nye gaming krypto-prosjekter. Ved å samle mange av de beste dAppene på ett sted, har Dapp Radar sørget for å stille seg i en sterk posisjon de neste årene.

RADAR er det nye opprinnelige tokenet for plattformen som er designet for å hjelpe Dapp Radar med å skalere. Plattformen har som mål å forbedre oppføringer av prosjekter, og utvide antallet dApper som er tilgjengelig for nedlasting. RADAR har et styringstoken der eiere kan stemme og bidra til plattformens fremtidige suksesser.

I tillegg til dette kan RADAR brukes til å tjene forskjellige passive belønninger for innsatsen de legger igjen på Dapp Radar-plattformen. Dette gir alle eiere av tokens sjansen til å tjene en inntekt mens de investerer i blokkjede app-butikken på lang sikt.

Hvorfor kjøpe RADAR?

RADAR er et helt nytt tilbud på blokkjeden som lanseres av en svært vellykket plattform som allerede eksisterer. Siden det representerer et prosjekt som direkte støtter mer enn 9000 dApps og tiltrekker seg over 1 million brukere på månedlig basis, kan den stige betydelig fra dagens prisnivå.

Per dags dato er RADAR bare verdt $ 0.017 per token. Den gjorde nylig et stort rykk oppover, noe som er et sterkt signal på at tokenet kan gi stor avkastning for fremtidige investorer. Det nåværende tradingvolumet er på over $ 10 millioner, som er mye høyere enn mange nye tokens på et sammenlignbart stadium i utviklingen.

Ved å støtte tusenvis av dApps og alle de beste gaming-kryptoene på ett sted, ser fremtiden til Dapp Radar absolutt veldig lys ut. Det kan være en førsteklasses mulighet for de som ønsker å investere i RADAR på dagens prisnivå.

3. Axie Infinity (AXS)

Hva er AXS?

Axie Infinity (AXS) er en desentralisert gaming-plattform som er bygget på Ethereum og som lar spillere samle på, oppdra og kjempe mot digitale skapninger kalt Axies. Axie Infinity sitt metavers tar spillere inn i en levende og morsom verden som er fylt med mange spennende steder som kan utforskes, og det mangler aldri på oppdrag som spillerne kan spille seg gjennom i nivåene og til slutt fullføre.

Spillere kan bruke den opprinnelige gaming-mynten AXS når de spiller Axie Infinity. AXS-tokens brukes både til å belønne spillere for å gjøre fremgang i spillet og slå andre spillere i kamper. Brukere kan også trade Axies som digitale eiendeler og bytte dem med andre brukere på plattformen sin integrerte markedsplass, som gir en annen metode for å tjene kryptovaluta i spillet.

Som et blokkjede gaming-prosjekt gir Axie Infinity brukere stor autonomi. Spillere samler Axies og eier helt og holdent alle gjenstandene sine som de har skaffet seg i spillet fullt ut, i tillegg til å utforske mystiske land og gå videre gjennom den spennende handlingen.

Axie Infinity sin oppgave er å gi brukere rettferdig tilgang til originale kreative verk, samtidig som de gjør det mulig å ha økonomisk frihet gjennom å skape likvide markeder for disse eiendelene. Med Axie Infinity kan hvem som helst bli en del av en oppslukende blokkjede-verden.

Hvorfor kjøpe AXS?

Axie Infinity har vært en av de krypto gaming-plattformene som har prestert best de siste årene. Til tross for nylige problemer, inkludert et stort hack av Ronin Bridge, er Axie Infinity fortsatt en av de beste gaming-myntene å investere i.

Axie Infinity utnytter en unik Ethereum-sidekjede for å hjelpe til med å maksimere brukeropplevelsen mens spillere går gjennom nivåene av spillet. Ronin-broen har nylig blitt gjort sikrere, og den har potensial til å støtte et økende antall brukere i løpet av de kommende månedene og årene.

Etter å ha oppnådd en stor milepæl i 2021, hvor nesten 2 millioner individuelle brukere spilte Axie Infinity på daglig basis, nådde AXS-tokenet en verdi på $ 160. Den nåværende prisen som ligger på $ 10 kan være et flott inngangspunkt for de investorene som tenker på lengre sikt, noe som gjør AXS til et av de beste alternativene for gaming-krypto som er tilgjengelige akkurat nå.

4. Enjin Coin (ENJ)

Hva er ENJ?

Enjin, representert ved ENJ, er en kryptovalutaplattform designet for å skape, administrere og tjene penger på virtuelle eiendeler. Det gir utviklere av kryptospill, apper og nettsteder en omfattende pakke med blokkjedebaserte produkter og tjenester som lar dem integrere Enjin Coin og andre eiendeler i spillet på plattformen.

Enjin sin teknologi utnytter Enjin Coin-tokenet for å bidra til å øke det generelle nivået av innovasjon i krypto gaming-bevegelsen. ENJ kan låses til skreddersydde digitale eiendeler ved hjelp av Enjin sitt verktøysett, som tjener til å gi øyeblikkelig likviditet til eiendeler i spillet. Dette hjelper alle med å lansere nye spill på blokkjeden, ettersom Enjin gjør det enkelt å frigi blokkjedebaserte eiendeler.

Enjin tilbyr også verktøy som EnjinX, som er en utforsker for spill på Ethereum blokkjede, Enjin Beam, som er en QR-tjeneste for adresse-scanning, og Enjin Wallet – en lommebok med multi-mynter som gir maksimal sikkerhet.

Ved å bruke Enjin sin banebrytende teknologi, kan spillutviklere låse opp kraftige funksjoner som lar dem frigjøre virtuelle gjenstander på tvers av flere gaming-plattformer. Denne tjenesten gjør Enjin til et topp gaming-token som kan innlede en helt ny æra for den tradisjonelle gaming-industrien.

Hvorfor kjøpe ENJ?

ENJ har enorm nytteverdi i Enjin-økosystemet, så det kan bli en av de beste gaming-myntene over tid. Prosjektet har blitt drevet av et erfarent team av spillutviklere som ønsker å presse utvidelsen av blokkjedebaserte spillplattformer, og ENJ-tokenet er integrert i prosjektets oppdrag.

For spillutviklere som ønsker å migrere til blokkjeden, kan Enjin sin verktøypakke spille en viktig rolle. Ved å låse likviditet i nye eiendeler på plattformen, kan spillere spille blokkjedespill med lave transaksjonsgebyrer og nesten umiddelbare bekreftelser.

Med dagens pris på $ 0.50 viser ENJ et stort potnsial. Investorer som ønsker å kjøpe seg inn i de beste kryptospill-prosjektene bør gjøre det bra ved å kjøpe ENJ, siden plattformen ser ut til å vokse takket være de unike teknologiske løsningene og det brede tilbudet av høy verdi.

5. STEPN (GMT)

Hva er GMT?

STEPN (GMT) er et revolusjonerende blokkjedebasert system som thar et unikt perspektiv på play-to-earn krypto-gaming. STEPN bruker move-to-earn-teknologi for å skape en innovativ ny SocialFi-plattform. GMT er også kjent som Global Movement Token – det er betalingsmiddelet på plattformen som gir automatiske belønninger for brukere mens de går.

Siden brukere kan tjene belønninger ganske enkelt ved å bevege seg rundt i den virkelige verden, har STEPN blitt et populært navn i Web3-bransjen. GMT oppmuntrer brukere til å komme seg ut, utforske miljøet og trene hver dag.

STEPNs unike tilbud er kun muliggjort av en avansert blokkjedeprotokoll. Dette gir full åpenhet om måten STEPN opererer på, slik at brukere kan være sikre på at de faktisk vil tjene økonomiske belønninger mens de beveger seg rundt i hverdagen. Den unike løsningen laget av teamet på STEPN tilbyr uendelige inntjeningsmuligheter. Opprinnelsen til STEPN har absolutt vært en spennende utvikling innen blokkjedeteknologi.

Hvorfor kjøpe GMT?

GMT er et relativt nytt token. Etter lanseringen i 2022 ble GMT raskt kjent i hele Web3 på grunn av sin innovative blokkjedeløsning. Walk2Earn-applikasjoner er heller ikke helt nye, men GMT sin løsning kan være i stand til å betjene et bredere antall brukere rundt om i verden takket være den grenseløse naturen til blokkjede.

GMT er for øyeblikket priset til $ 0.40-nivået, etter å ha falt fra sitt forrige toppnivå på $ 4. Eksperter spår betydelig avkastning for et token som omformer det beste krypto gaming-tilbudet på en unik måte, med potensial for 10x avkastning i horisonten i løpet av det neste oksemarkedet.

6. Star Atlas (ATLAS)

Hva er ATLAS?

Star Atlas (ATLAS) er en 3D krypto gaming-plattform designet for å revolusjonere spillopplevelsen ved hjelp av blokkjedeteknologi. Spillet er satt i et oppslukende virtual reality-rike som tar spillere med til verdensrommet, slik at de kan utforske universet i romskipene sine.

Alle gjenstander i Star Atlas er preget som NFT-er, noe som lar spillere fullt ut eie og tilpasse opplevelsen sin. Spillere kan delta i intergalaktiske kamper og søke etter skatter i verdensrommet. Star Atlas belønner også spillere med kryptovaluta for fremgang de måtte gjøre i spillet.

Dual-token-systemet utplassert av Star Atlas lar spillere kjøpe avansert spilltilbehør og våpen, samt stemme i styringsforslag i Star Atlas Dao. Gjenstander i spillet kan byttes direkte med andre spillere, noe som hjelper brukerne med å bygge sin egen ideelle verden i det galaktiske universet.

Hvorfor kjøpe ATLAS?

Med Star Atlas er spillere i forkant av spennende nye måter å spille og samhandle på i den digitale verden. ATLAS-tokenet er styringstokenet for Star Atlas Dao, som gir alle eiere rettigheter til å stemme og sjansen til å drive fremgang for plattformen.

Som en av de beste gaming krypto-plattformene har Star Atlas blitt utgitt med kompleks spilling og fotorealistisk grafikk. Dette bidrar til å øke innlevelsen for spillere, som kan utforske verden i det uendelige samtidig som de genererer en inntekt som har iboende økonomisk verdi.

ATLAS-tokenet led under kryptovinteren 2022, men investorer forventer at den skal komme seg etter hvert. Dette skyldes den iboende verdien som foreslås av prosjektet, som kan støtte et enormt antall brukere over tid. Star Atlas kan bli en av de beste gaming kryptomyntene på Solana blokkjede og stige betydelig fra den nåværende prisen på $ 0.003.

7. Sandbox (SAND)

Hva er SAND?

Sandbox er en krypto gaming-plattform og metavers. Brukere kan bygge, eie og tjene penger på spillopplevelsene sine i Sandbox gjennom tilpassede voxel-baserte virtuelle verdener. Prosjektet har et omfattende verktøysett tilgjengelig for å muliggjøre enkel worldbygging, som også kan brukes til å lage tilpassbare elementer i spillet og til og med lage komplette spill.

Sandbox sin opprinnelige token SAND fungerer som et sikkert medium for utveksling mellom brukere og interessenter på Sandbox. Alle kreasjoner kan kjøpes og selges på Sandbox sin integrerte markedsplass, og SAND-tokenet er integrert i dette.

SAND driver den desentraliserte autonome aktivaøkonomien (DAE). Det vil også gjøre det mulig for Sandbox sin Metaverse Wallet å levere sømløse transaksjoner mellom spillere uansett hvilken spillverden de spiller i.

Ved å gi brukere muligheten til å skape, eie og tjene penger på sine eiendeler på tvers av forskjellige virtuelle verdener og spill, gjør Sandbox det å krysse den desentraliserte autonome eiendelsøkonomien til en virkelig givende opplevelse for alle involverte.

Hvorfor kjøpe SAND?

SAND har blitt en av de mest verdifulle krypto gaming-plattformene i Web3 takket være det unike tilbudet. Den har blitt beskrevet som Minecraft sin naturlige etterfølger, med brukergenerert innhold ( UGC ) i kjernen av spillingen. Med millioner av eksemplarer av Minecraft solgt over flere tiår, kan Sandbox ha en stor fremtid foran seg.

En viktig forskjell mellom Sandbox og Minecraft er brukernes evne til å eie og bytte sine kreasjoner i spillet. Dette lar spillere generere overskudd og tjene penger samtidig som de har det gøy og spiller spillet. Dette er en revolusjonerende utvidelse av det samme kjerneverdiforslag som har ført til at så mange investorer har fremhevet Sandbox sitt enorme potensial.

Den nåværende prisen på The Sandbox er $ 0.70. Det er for tiden den beste gaming-kryptoen etter markedsverdi når det gjelder rent metaversbasert spill, og den ser ut til å fortsette utviklingen langt inn i fremtiden.

8. ApeCoin (APE)

Hva er APE?

ApeCoin (APE) er det opprinnelige tokenet for ApeCoin sitt prosjekt, som har som mål å støtte utviklingen av desentraliserte fellesskap inn i metaverset. Som et prosjekt som har en kjernevisjon om å drive fremgang for virtual reality-verdener på blokkjeden, er APE utvilsomt en av de viktigste krypto gaming-myntene som finnes.

APE Foundation kontrolleres av ApeCoin Dao, som lar APE-tokeneiere stemme i styringsforslag. APE Foundation finansierer deretter nye metaversbaserte kryptospillprosjekter som Otherside – en åpen verden play-to-earn titler som utvikles av Yuga Labs.

ApeCoin har blitt inspirert av Yuga Labs sin Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-kolleksjon, som var et av de tidligste eksemplene på et svært vellykket desentralisert fellesskap. BAYC-eiere kommer ofte sammen og nyter eksklusive fordeler i den virkelige verden, som er en hovedgrunn til at ApeCoin har som mål å hjelpe desentraliserte fellesskap med å vokse.

Hvorfor kjøpe APE?

APE er et nylansert token som kan gi betydelig avkastning i løpet av de kommende årene. Selv om det først og fremst er et styringstoken, er verdien av APE knyttet til suksessene til APE Foundations investeringsprosjekter.

Etter hvert som etterlengtede krypto gaming-plattformer som Otherside lanseres, er det allment forventet at APE-tokenet har noen fordeler. Tidlige investorer i prosjektet kan forvente stor avkastning, noe som gjør APE til en av de beste krypto gaming-tokens som finnes akkurat nå.

9. Upland (UPX)

Hva er UPX?

Upland er et virtuelt eiendomstrading-spill som bruker virkelige adresser. Spillere kan kjøpe, samle, bytte og videreselge land i en hvilken som helst by eller region. Eierskap er sikret på blokkjeden og gir spillere belønninger i Upland sin in-game valuta UPX. Fremtidige versjoner av spillet vil gjøre det mulig for spillere å konstruere og utvikle sine egne virtuelle lokasjoner.

Spillet var inspirert av Monopol, der spillere kjøper tomter og tjener hver gang en annen spiller går inn på det. Hovedforskjellen mellom Monopol og Upland er at Upland tokeniserer adresser i den virkelige verden og lar spillere tjene penger mens de trader med eiendommen.

Upland er en ny bruk av blokkjedeteknologi som gir økonomiske belønninger til spillere mens de trader med eiendom i spillet. Det er en av de mest spennende utviklingene i krypto gaming-området de siste årene, ettersom alle eiendeler er direkte representert av virkelige bygninger.

Hvorfor kjøpe UPX?

UPX er designet av et team av svært vellykkede gründere basert fra Silicon Valley. Forretningens stamtavle til grunnleggerteamet er et sterkt signal om fremtidig suksess, og prosjektet har også blitt støttet av store blokkjede-investorer, inkludert Animoca Brands.

UPX-tokenet har omfattende nytteverdi i metaversverdenen, ettersom brukere kan handle, kjøpe varer og tjene tokenet som belønning. Med en unik plattform-funksjon og sterkt token-verktøy har UPX stort potensial for avkastning.

10. Gala Games (GALA)

Hva er GALA?

Gala Games er en innovativ plattform som fokuserer på veksten av desentraliserte brukereide økonomier. Gjennom bruk av blokkjedeteknologi gjør Gala Games det mulig for spillere å bli eiere og dra fordeler av sine egne økonomier i spillet.

Ved å bruke verktøyet GALA, gir Gala Games en ny måte for spillere å dra nytte av digitale eiendeler. De kan utforske nye måter å generere verdi i spillopplevelsen på, som å delta i spesielle arrangementer som Gala Games arrangerer og tjene belønninger i GALA-tokens.

Gala Games lar også brukere tjene penger på sine egne spillutviklingsprosjekter, benytte seg av Gala-økonomien og ha full kontroll over transaksjonene i spillet uten risiko for å bli hacket eller at eierskapet blir tatt fra dem.

Med Gala Games har spillere nå full kontroll for å utnytte eget talent og kreativitet i spillet, samtidig som det gjør spillopplevelsen mer engasjerende og oppslukende. Dette er et sterkt bruksområde innen krypto-gaming-sfæren.

Hvorfor kjøpe GALA?

GALA-tokenet kan stige betydelig i løpet av de kommende årene takket være den unike nytteverdien og attraktive plattform. Gala lanserer en massiv blokkjede gaming-plattform som inneholder mange AAA-spill, som lar spillere tjene en kryptoinntekt mens de fordyper seg i nye verdener med mye moro på kjøpet.

Etter å ha nådd sitt toppnivå under oksemarkedet i 2021, ligger GALA-tokenet nå på $ 0.04 per token. Dette kan være et flott inngangspunkt for langsiktige investeringer, siden Gala har potensial til å bli en av de beste gaming-myntene takket være det brede GameFi-tilbudet.

11. Decentraland (MANA)

Hva er MANA?

Decentraland er en virtuell virkelighets-plattform drevet av Ethereum-blokkjede som lar brukere lage, oppleve og tjene penger på innhold og applikasjoner. Decentraland bruker sin kryptovaluta kalt MANA for å la folk kjøpe land i Decentraland sin virtuelle verden som er preget som non-fungible tokens og handles på Decentraland-børsen.

Decentraland-plattformen består av pakker med virtuelle 3D-rom som brukere kan utforske og bygge på. Dette er en verden som er fylt med tilpassede opplevelser som play-to-earn spill, gambling i Las Vegas-stil og NFT-kunstgallerier. Spillere kan til og med sosialisere med med andre Decentraland-brukere mens de kan dra nytte av alt det raskt voksende metaverset i åpen verden har å tilby.

Decentraland er et programvareprosjekt med åpen kildekode dedikert til å skape en simulert verden der alle kan skape, utforske og sosialisere i et trygt virtuelt miljø. Decentraland sitt mål er å skape en oppslukende 3D-verden som gir alle muligheten til å bidra med sine ideer og kreativitet mens de former Decentraland til et unikt digitalt landskap.

For øyeblikket er Decentraland-metaverset delt inn i flere distrikter. Virtual reality-kartet består av endeløse aktiviteter, bygget av både individuelle innholdsskapere og selskaper. Dette gir Decentraland et enormt potensial for fremtiden, siden det er en svært allsidig verden i metavers-universet.

Hvorfor kjøpe MANA?

MANA-tokenet er betalingsmiddelet på Decentraland-plattformen. Det er forventet at etterspørselen etter tokenet vil øke kontinuerlig i løpet av de kommende årene, ettersom Decentraland blir en forstyrrende kraft i verden av online tidsfordriv.

Siden Decentraland er i stand til å støtte både arbeid og fritidsaktiviteter, kan det bli ekstremt populært. Dette gjelder spesielt når man vurderer utbredelsen av arbeid hjemmefra, der folk kan bringes nærmere hverandre uansett geografisk avstand mellom seg.

Decentraland gjør internettforbindelsen litt mer reell ved å kombinere utviklingen med virtual reality-teknologier. For brukere er muligheten til å tjene belønninger i kryptovaluta og fullt ut tilpasse landskapet slik de vil, et unikt salgsargument som bør tjene MANA godt.

Foreløpig er MANA verdt bare $ 0.65 per token etter at det nådde et rekordhøyt nivå på $ 7 i 2021. Eksperter spår stor avkastning fra det nåværende prisnivået, noe som gjør Decentraland til en av de beste gaming-kryptoene å kjøpe akkurat nå.

12. AltSignals (ASI)

Hva er ASI?

Selv om AltSignals tilbyr noe litt annerledes enn mange av gaming krypto-myntene på denne listen, er det fortsatt en sterk investering for fremtiden til Web3. AltSignals har vært et av de mest suksessrike online trading-fellesskapene siden den først ble lansert i 2017, med AltAlgo™ -indikatoren som ofte har en nøyaktighetsgrad på 90 %.

Nå lanseres ASI-tokenet for å øke fremdriften for trading-fellesskapet. AltSignals utvikler en ny pakke med tradingverktøy kalt ActualizeAI, som kombinerer kraftige kunstig intelligens-teknologier for å levere mer lønnsomme tradingsignaler for kryptomarkedene.

AltSignals hjelper alle med å bli en ekspert innen trading, og de nye AI-drevne verktøyene kan akselerere denne prosessen ytterligere. ActualizeAI er spesialdesignet for å bygge videre på de tidligere suksessene til AltAlgo™ som allerede har hjulpet tradere med å øke porteføljen sin 10x på 19 av 32 måneder.

ActualizeAI kombinerer maskinlæringsalgoritmer med naturlig språkbehandling (NLP) for å analysere et bredt utvalg av prisindikatorer. Dette hjelper den med å gi et enkelt kjøps- eller salgssignal med en ny og forbedret rate av suksess.

Hvorfor kjøpe ASI?

ASI-tokenet vil bli brukt for å få tilgang til ActualizeAI-stakken. For alle som ønsker å tjene penger mens de trader med kryptomarkedene kan ASI-tokenet være den perfekte måten å lære på.

ASI gir også adgang til ActualizeAI Club, som vil gi flere inntjeningsmuligheter for AltSignals-fellesskapet, inkludert tilgang til offentlig og privat salg for en rekke prosjekter, inkludert nye gaming krypto-tokens.

Med et stort verktøy innebygd i ASI-tokenet, har det stort potensial for vekst. Ikke bare det, men ASI er fortsatt i de tidlige stadiene, og presale kan være den perfekte sjansen til å investere i den AI-drevne plattformen på lang sikt.

>>> Du kan delta i AltSignals sitt presale her <<<

13. Illuvium (ILV)

Hva er ILV?

Illuvium (ILV) er et desentralisert blokkjedespill som gir spillere muligheten til å utforske en fortryllende verden. ILV kjører faktisk på sin egen frittstående blokkjede som lar brukere få tilgang til Illuvium Federation og spille med andre brukere i et sikkert miljø.

Gjennom deres tokenomics og økonomiske modeller oppmuntrer Illuvium spillere til å fullføre visse oppgaver for å tjene belønninger og fordeler under spillingen. Det er ulike nivåer som belønner ulike erfaringer og kunnskap mens du spiller spillet.

Alt i alt gir Illuvium spillere en oppslukende opplevelse gjennom spilling basert på kryptovaluta som er både underholdende og givende. Den kombinerer AAA-plotlinjer med svært så realistisk grafikk, noe som bidrar til å holde spillerne engasjert lenger.

Hvorfor kjøpe ILV?

Illuvium kombinerer de beste elementene fra tradisjonell gaming med blokkjedeteknologi. Dette bidrar til å forbedre den generelle brukeropplevelsen, ettersom spillere får store fordeler for å spille spillet og ha det gøy.

Selveide digitale eiendeler kan avdekkes mens du utforsker virtual reality-verdenen, og kryptovaluta-belønninger underbygger alle aspekter av spillingen. Den sterke insentivstrukturen designet av Illuvium forventes å tiltrekke seg et økende antall brukere over tid, ettersom ILV kan bli en av de beste gaming krypto-tokens etter markedsverdi i løpet av de neste årene.

I tillegg til dette har ILV-tokenet en ekstremt liten beholdning. Det er bare 2,2 millioner ILV-tokens i omløp, og protokollen har en total forsyningstak på 10 millioner ILV. ILV forventes å bryte $ 1000-nivået i løpet av de kommende årene, og potensielt fortsette å oppnå nye topper over $ 2000.

Hva er gaming-tokens?

Gaming-tokens representerer blokkjede gaming-prosjekter. En av hovedfunksjonene til gaming-tokens er at de gir automatiske økonomiske belønninger til spillere når de spiller blokkjedebaserte spill. De er også ofte betalingsmiddelet for markedsplasser i spillet når spillere trader samleobjekter i spillet.

Hva er den beste gaming-kryptoen å investere i?

En av de mest spennende gaming-kryptoene som er tilgjengelig akkurat nå, er Metacade . Prosjektet har nettopp startet sin reise i universet og er ansett for å ha skyhøyt fremtidig potensial. Dette er fordi den kombinerer en enorm metaversarkade med unike insentivstrukturer som kan hjelpe den til å tiltrekke seg en betydelig brukerbase over tid.

For øyeblikket er MCADE-tokenet fortsatt i forhåndssalg med gjeldende pris på $0,02. Investorer har begrenset tid til å bli involvert i forhåndssalget ettersom det har nådd sluttfasen.

FAQ: Ofte stilte spørsmål om krypto

Hva er spillmynter til?

Spillmynter kan tjenes mens du spiller blokkjedespill takket være play-to-earn-mekanikken. De brukes også ofte til å kjøpe gjenstander og andre eiendeler i spillet, få tilgang til blokkjede-spillplattformer og få stemmerett i desentraliserte autonome organisasjoner (Dao).

Kan jeg tjene krypto ved å spille spill?

Play-to-earn-mekanikken støtter de fleste blokkjedespill. Noen spill er gratis å spille, mens andre krever en liten investering på forhånd for å sikre økonomisk bærekraft. Imidlertid gir nesten alle spill bygget på blokkjeden automatiske økonomiske belønninger mens du spiller.

Hva er det beste gaming-tokenet?

Hva som er det beste gaming-tokenet vil alltid være en personlig oppfatning. Imidlertid er det noen gode alternativer tilgjengelig akkurat nå. Et eksempel er Sandbox, som lar hvem som helst bygge og selge sine egne spillopplevelser, og et annet er Metacade som kombinerer mange forskjellige play-to-earn opplevelser på ett sted.

Hva er den beste gaming- og metavers-kryptoen?

Gaming-tokenet som for øyeblikket har høyest markedsverdi er Decentraland (MANA). Den utnytter selveide digitale eiendeler og fullt tilpassbare metaverslandskap for å levere spennende spilling.

Du kan delta i Metacade sin avslutningsfase av presale her .