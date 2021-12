De 3 beste undervurderte altcoins på Solana å kjøpe i 2022

Solana (SOL) er en fullstendig desentralisert offentlig blokkjede som tillater lansering og utvikling av skalerbare DApps. Den regnes som en av de raskeste blokkjedene i verden, med relativt lavere gassavgifter. Solana har også ofte blitt sammenlignet med Ethereum. Her er noen høydepunkter:

Så langt har over 400 nye prosjekter blitt lansert på Solana, og flere forventes å komme

Solana er også svært skalerbar, og nettverket er forbundet med lave gassavgifter

Det regnes også som en av de raskeste blokkjedene i verden

Så, hvilke er noen av de mest spennende prosjektene på Solana for investorer? Her er et utvalg og topp 2 i dag:

Serum (SRM)

Serum (SRM) er en desentralisert børs (DEX) og et DApp-økosystem designet for å levere eksepsjonelle transaksjonshastigheter og lave avgifter. Bygget på Solana, er DEX fullstendig tillatelsesfri og ikke-forvaringspliktig. SRM er det opprinnelige tokenet for Serum DEX. Den brukes til styring og plattformtransaksjoner.

Datakilde: Tradingview.com

På publiseringstidspunktet ble SRM handlet for $3,43, som er betydelig undervurdert. Desentraliserte børser forventes å vokse i årene som kommer. Dessuten, med hastigheten og skalerbarheten til Solana, og utviklingen av et robust serum-økosystem, ser fremtidsutsiktene for SRM ganske positive ut.

Sabre (SBR)

Sabre (SBR) er en automatisert market maker designet for å lette utvekslingen av kryptoaktiva på Solana. Plattformen lar brukere bytte ulike eiendeler, inkludert stablecoins. Den har også likviditetspooler og avkastningsfarmer for å hjelpe investorer med å maksimere avkastningen.

SBR er dens opprinnelige token, og selv om mynten i skrivende stund bir handlet langt under all-time-høydene i år, er det mye vekstpotensial på kort sikt. Tokenet ble handlet til $0,06407, med en markedsverdi på rundt $632 millioner.