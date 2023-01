De 6 beste kryptovalutaene å kjøpe for en solid langsiktig investeringsstrategi i 2023

Etter et utfordrende år begynner endelig støvet å legge seg i kryptomarkedene. De seismiske hendelsene i 2022 har endret markedsdynamikken og investeringsstrategiene i overskuelig fremtid. I stedet for å søke rask avkastning, er mange investorer nå ute etter å spille spillet på lang sikt. Så hvilke er de 6 beste kryptovalutaene å kjøpe for en solid langsiktig krypto investeringsstrategi i 2023? Her er 6 av toppkandidatene:

De 6 beste kryptovalutaene for din krypto investeringsstrategi

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

Play-to-earn (P2E), GameFi og blokkjede gaming-sektorene er alle spådd en eksplosiv vekst i 2023 og videre. Det er derfor det er en slik summing rundt Metacade (MCADE) med sitt kommende brede utvalg av metavers- og arkadespill. Selskapet planlegger å bli den ultimate Web3-spillhuben, der spillere, utviklere og gründere kommer sammen, kommuniserer og samhandler for gjensidig nytte og mulig økonomisk gevinst.

Metacade (MCADE) fungerer som følgende: Spillere vil få sjansen til å generere inntekter fra P2E-spill, nettkonkurranser, lage innhold, alfa- og betatesting og nye jobbmuligheter. Utviklere kan samhandle direkte med spillere for å teste ut og utvikle produkter, lansere nye spill, organisere betalte konkurranser og rekruttere dyktige medarbeidere. Gründere og kryptofans kan også satse og investere sine MCADE-tokens.

Metacade (MCADE) sin forretningsmodell er rettet mot alle med interesse for kryptospill. Denne inkluderende tilnærmingen forsterkes ytterligere av selskapets uttalte intensjon om å bli en Dao, der hvert medlem får kontroll over plattformens retning. Selskapets fremtidsrettede veikart inkluderer også Metagrants, et program som gir finansiering til utviklingen av neste generasjons titler på plattformen.

Hvorfor kjøpe MCADE?

Metacade (MCADE) er ennå ikke lansert, så når du vurderer din krypto investeringsstrategi er det viktig å se på suksessen til presale og visjonen i veikartet. Med solgte tokens til en verdi av $ 3,3 millioner i løpet av i presale i betastadiet, og allerede på vei mot $ 5 milioner, er det et overbevisende tilbud i P2E- og GameFi-industrien. Begge målmarkedene er på vei til å eksplodere, og med en fristende presale-pris er Metacade (MCADE) det beste valget blant de beste kryptovalutaene.

2. Ethereum (ETH)

Giganten Etherum er krypto nummer to på denne listen over de beste kryptovalutaene. Noen observatører ser på Ethereum (ETH) som permanent i skyggen av Bitcoin (BTC), men det er ikke poenget. Begge disse gigantene er digitale valutaer, men Ethereum (ETH) tilbyr mye mer ved å støtte et stort utvalg av smarte kontrakter, desentraliserte apper og DeFi-tjenester.

Ethereum (ETH) har inspirert mange konkurrenter som har som mål å adressere den velkjente kritikken av plattformen – nemlig høye kostnader, problemer med skalerbarhet og langsom transaksjonsbehandling. Selv om noen av konkurrentene har lykkes med disse målene, marsjerer Ethereum (ETH) fortsatt, takket være sin kraftfulle funksjonalitet, utbredte aksept, stabilitet, sikkerhet og likviditet. Utfordrere til Ethereum-tronen (ETH) har fortsatt en lang vei å gå før de kan matche disse kvalitetene.

Hvorfor kjøpe ETH?

I usikre tider ser investorer ofte til stabile, etablerte og varige utøvere – og den regelen gjelder også for kryptomarkedet. Vanligvis betyr det også at investorer retter blikket mot større selskaper som er bedre i stand til å overvinne eventuelle kortsiktige dumper i veien eller problemer. Ethereum (ETH) sin størrelse er definitivt en faktor som driver krypto investeringsstrategiene, men de mange andre kvalitetene er også det som gjør den til en av de beste kryptovalutaene på lang sikt.

3. ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) er kanskje ikke alle sitt valg når det kommer til de beste kryptovalutaene, men den er fortsatt hardnakket populær blant entusiastiske fans. Støttet av kjente navn som Paris Hilton og Justin Bieber, ser det ut til at ApeCoin (APE) skaper delte meninger når det gjelder krypto investeringsstrategi. Kritikere peker på et verdifall siden lanseringen i mars 2022, mens ivrige tilhengere nevner vellykkede NFT-lanseringer, og verdier som knapt ble påvirket av FTX-krakket.

Vi må ikke glemme de enormt vellykkede NFT-lanseringene. De er en stor del av grunnen til at ApeCoin (APE) er så populær i kryptoverdenen. Enkelte eiere av Bored Ape Yacht Club og Mutant Ape Yacht Club NFTs likte spektakulær avkastning, og det er dette løftet – sammen med kyndig markedsføring, smart varesalg, spennende fremtidsplaner og tilknytningen til Yuga Labs – som får investorer til å strømme til ApeCoin (APE) .

Hvorfor kjøpe APE?

Gitt at ApeCoin (APE) er allment akseptert og veldig populær, er det mange investorer som ser på denne meme-mynten som en integrert del av sin krypto investeringsstrategi. Men er det en god langsiktig investering blant de beste kryptovalutaene? Basert på fortsatt stor popularitet, enestående markedsføring, et voksende økosystem inkludert spill og høy likviditet, er svaret ja. ApeCoin (APE) kan godt komme til å bevise at noen ganger er hypen fullt ut berettiget.

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) er et klassisk eksempel på hvordan krypto har makt til å riste opp gammeldags markedsdynamikk og levere en ny tjeneste som er raskere, billigere og sikrere enn tradisjonelle metoder. Hvis du noen gang har opplevd frustrasjonene ved å prøve å gjøre en internasjonal overføring med en konvensjonell finansinstitusjon, vil du sette pris på den lynraske hastigheten, bekvemmeligheten og de lave gebyrene til Ripple (XRP).

Noen antar at Ripple (XRP) fokuserer på enkeltkunder, men selskapet er mer rettet mot finansselskaper som bruker det til å levere en bedre service til sine kunder. Ripple (XRP) sine kunder inkluderer noen av verdens mest kjente finansinstitusjoner – som Santander, Bank of America og UBS. Navn som dette understreker hvorfor Ripple (XRP) skårer så høyt blant de beste kryptovalutaene, og hvorfor det er en investering på lang sikt.

Hvorfor kjøpe XRP?

Med sitt rykte som blant de beste kryptovalutaene, er det en elefant i rommet når det gjelder Ripple (XRP) – den pågående rettssaken med SEC angående mulig brudd på regelverket. En negativ dom vil selvsagt ha alvorlige negative konsekvenser, men det motsatte er også sant. Hvis Ripple (XRP) kan vinne sin sak – og husk at den har mange store navn som kunder og partnerskap – så bør det definitivt være en del av en solid langsiktig krypto investeringsstrategi.

5. Polygon (MATIC)

Noen kryptovalutaer handler om hypen, støttet av høyprofilerte kjendiser, glitrende markedsføring og prestisjetung sponsing. Men når du letter på dette sløret, finner du ofte veldig lite substans. Polygon (MATIC) kunne ikke være mer forskjellig fra den modellen. Hvis Polygon (MATIC) sin markedsføring var like god som plattformen, produktutvalget og funksjonaliteten, ville det garantert vært en enda større suksess enn den allerede er.

Polygon (MATIC) er anerkjent som den ledende lag 2-løsningen for Ethereum (ETH) som fungerer ved å tilby raskere, mer skalerbar, billigere og mer fleksibel transaksjonsbehandling. Disse egenskapene, pluss god brukervennlighet, har gjort Polygon (MATIC) enormt populær blant utviklere og investorer. Med så mange apper som kjører på plattformen, og så mange utviklere om bord, er Polygon (MATIC) et viktig element i enhver langsiktig krypto investeringsstrategi.

Hvorfor kjøpe MATIC?

Mange investorer foretrekker nå å støtte industrigiganter som Ethereum (ETH). En slik krypto investeringsstrategi vil sannsynligvis ha en positiv effekt på selskaper som Polygon (MATIC) som er på linje med Ethereum (ETH). Men de undervurderer den utmerkede funksjonaliteten, omdømmet og partnerskapene som gjør Polygon (MATIC) til en av de beste kryptovalutaene i seg selv. Med pågående suksess og imponerende framtidsplaner markerer den seg også som et godt langsiktig prospekt.

6. Bitcoin (BTC)

Hvis du noen gang trengte bevis på fordelene ved en langsiktig krypto investeringsstrategi, trenger du ikke se lenger enn til Bitcoin (BTC) . Investorer som kjøpte BTC tidlig i 2017 betalte en pris på rundt $ 1.000. Ved starten av 2023 er investeringen verdt 18x. Riktignok er ikke dette tallet like imponerende som ved 2021-toppnivå på over $ 68.000, men det illustrerer verdien av å ha et langsiktig syn.

Naturligvis betyr Bitcoin (BTC) sin størrelse at den alltid står på en hvilken som helst liste over de beste kryptovalutaene. Bitcoin (BTC) har overlevd mange stormer siden lanseringen helt tilbake i 2009. Andre selskaper har kommet og gått, men Bitcoin (BTC) har motstått og vedvart. For mange er det «gå-til»-kryptovalutaen, og markedsdominansen ser ikke ut til å være truet med det første. Alle langsiktige strategiplaner for kryptoinvestering bør inkludere Bitcoin (BTC).

Hvorfor kjøpe BTC?

Til tross for alt er det en utbredt aksept blant store institusjonelle investorene at kryptovalutaer er kommet for å bli. Disse investorene forstår også viktigheten av å følge den største, lengst etablerte, mest populære og mest verdifulle aktøren i ethvert marked. Til slutt vet de bedre enn noen annen at hvis du spiller spillet på lang sikt, gjenoppretter markedene seg nesten alltid. Hvis Bitcoin (BTC) er valget for institusjonelle investorer, bør det være valget for alle.

Beste kryptovalutaer for din krypto investeringsstrategi: dommen

Hvis du ser på de beste kryptovalutaene å kjøpe som en del av en solid langsiktig krypto investeringsstrategi, har alle kandidatene her sine spesifikke attraksjoner. Dessuten har ApeCoin (APE), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Polygon (MATIC) og Ripple (XRP) alle potensial til å nyte en lang og velstående fremtid.

Det er vanskelig å velge en vinner, men til syvende og sist er det faktisk en enkel avgjørelse. Boomen i P2E og GameFi betyr at Metacade (MCADE) er en fantastisk kandidat på lang sikt, med nåværende presale som også tilbyr utmerket avkastning på kort og mellomlang sikt. Det er imidlertid ingen tid å miste hvis du vil ha en del av beholdningen til den beste presale-prisen .

