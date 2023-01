Viktige takeaways

Circle utsteder USDC stablecoin, verdens femte største kryptovaluta med en markedsverdi på 44 milliarder dollar

Circle kunngjorde planer om å offentliggjøres i juli 2021 til en verdi på 4,5 milliarder dollar

Denne verdsettelsen doblet seg til 9 milliarder dollar i februar i fjor, men avtalen ble kansellert i desember

Crypto trenger flere offentlige selskaper for å etablere legitimitet, erklærer vår analytiker Dan Ashmore

Circle hevder at selskapet fortsatt har en intensjon om å offentliggjøres på lang sikt, men Ashmore skriver at dette avhenger av visse variabler

Ting var rosenrødt i kryptovaluta-verdenen tilbake i 2021.

En børs ved navn Coinbase ble børsnotert i april til en verdi på 86 milliarder dollar. Det var det første store kryptoselskapet som ble børsnotert. Selskapet ble umiddelbart erklært som en finansgigant på Wall Street, med en markedsverdi større enn børsene den ble handlet på. Nasdaqs markedsverdi var 26 milliarder dollar, mens ICE (morselskapet til NYSE) ble verdsatt til 67 milliarder dollar.

Det var mot dette bakteppet Circle, utstederen av USD Coin, verdens femte største kryptovaluta og nest største stablecoin, annonserte sine egne planer om å gå offentlig. Verdsatt til 4,5 milliarder dollar, var det planlagt å handles på New York Stock Exchange under tickeren CRCL innen utgangen av året.

Circle begynte deretter å ta markedsandeler gjennom sin USD-mynt fra rivalen Tether, og kryptoprisene fortsatte å skyte i været. I februar 2021 ble verdsettelsen doblet til 9 milliarder dollar. Og så endret alt seg.

Bjørnemarkedet avslutter håpet om å bli børsnotert

Da verden gikk over til et stramt monetært miljø, med renter som steg som svar på inflasjonskrisen, kratrete prisen på risikoaktiva. Crypto ble verst rammet.

Dette stoppet Circles planer om å offentliggjøres, og selskapet kansellerte dem til slutt i desember. En god måte å vurdere hvor dårlig timingen ville vært om Circle hadde blitt børsnotert, er å se på aksjekursen til Coinbase (jeg skrev et dypdykk om Coinbases situasjon her ).

Selv etter en 45 % økning i det nye året, er markedsverdien fortsatt på 13 milliarder dollar, ned 85 % fra verdivurderingen på 86 milliarder dollar da selskapet ble børsnotert. Med dette i bakhodet er det ikke vanskelig å se hvorfor Circle valgte å legge noteringen på is.

1/ Some big @circle news. This morning, we announced the termination of our proposed deSPAC transaction. While disappointing that we did not complete SEC qualification in time, we remain focused on building a long-term public company. https://t.co/R0XYfCFD54 — Jeremy Allaire (@jerallaire) December 5, 2022

Crypto trenger offentlige selskaper

Den store taperen i alt dette er krypto. Jeg har skrevet mye om det jeg mener er det største problemet som har kommet ut av det siste året, og det er rammen for omdømmet til hele bransjen.

Ikke bare det, men den fortsatte mangelen på åpenhet rundt så mange sentraliserte selskaper i området er skadelig. For lenge har disse selskapene operert i den ville vesten verden med null regulering og fritt styre.

Binance er et godt eksempel. Den publiserte bevis på reserverapporter i kjølvannet av FTX-nedsmeltningen , men Mazars, revisjonspartneren som utstedte reservene, kansellerte brått forholdet og ønsket ikke lenger å levere slike rapporter for flere kryptoselskaper.

Dette kom midt i en periode med misforståelser om hva rapportene signaliserte. Disse ble nemlig kalt revisjoner av mange i kryptoindustrien, men i sannhet var de ikke i nærheten av det. Det var ingen omtale av forpliktelser, og de var heller ikke i nærheten av å være tilstrekkelig detaljert for å kunne gi noen form for tillit til investorene.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Undergangen til så mange av disse sentraliserte aktørene – Genesis, Celsius, Three Arrows Capital, Voyager Digital, BlockFi, FTX, bare for å nevne noen – har skadet hele bransjen umåtelig.

Et økt antall offentlige selskaper vil bidra til å motvirke omdømmestøtet som krypto har tatt. Så dårlig som Coinbase har prestert for investorer, gir dens tilstedeværelse på aksjemarkedet en følelse av legitimitet til en bransje som har sårt behov for det.

Circle hevder at selskapet fortsatt har til hensikt å offentliggjøres, hvis det rette øyeblikket byr seg i fremtiden. Hele kryptoområdet bør håpe at det viser seg sant, ettersom industrien fortsetter å kjempe for legitimitet.