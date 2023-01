Viktige takeaways

Ethereum har historisk sett overgått Bitcoin i bull runs

Mønsteret har snudd ved starten av dette året, med økende Bitcoin-dominansen

Vår analytiker Dan Ashmore ser på kjeden for å se gjennom historien, og viser hvordan og hvorfor mønsteret endrer seg

Flippen, ikke sant? Ingenting stimulerer mer til debatt i kryptokretser enn det.

Med henvisning til et scenario der Ethereum kommer til å gå foran Bitcoin som den fremste i kryptovaluta-rekkene, er flippingen alt fra uunngåelig til vrangforestilling, avhengig av hvem du spør.

Jeg er ikke sikker på om jeg vil gi inn i den debatten, av frykt for Twitter-DM-ene mine, men jeg la merke til noe ganske interessant i dag da jeg gravde i dataene om Ethereum vs Bitcoin.

Ethereum er sterkt korrelert med Bitcoin

For det første det åpenbare. Ethereum er utrolig korrelert med Bitcoin fordi, vel, det er en kryptovaluta, og hver kryptos skjebne er knyttet til den oransje mynten. Dette vet vi nå.

Grafen nedenfor viser hvor tett dette forholdet har vært siden Ethereum ble live tilbake i 2015.

Men mens disse to beste vennene følger hverandre på tvers av prisdataene, er det scenarier der de divergerer litt. Det berømte ETH/BTC-forholdet er noe som spesielt Ether-fans holder et godt øye med.

Det toppet seg i juni 2017 på nær 0,15 før fritt fall ned til 0,025 før slutten av året. I dag handles den til rundt 0,07.

Ether er bedre i oksemarkeder enn Bitcoin

Du har kanskje lagt merke til at det forrige ETH/BTC-diagrammet lignet formen på kryptomarkedet generelt, gjennom dets mange opp- og nedturer.

Jeg plottet prisen på Bitcoin mot dette ETH/BTC-forholdet. Faktisk stiger forholdet når Bitcoin stiger, og faller når Bitcoin faller. Ved å bruke Bitcoin-prisen som en proxy for hele industrien, antyder dette at ETH/BTC-forholdet stiger i oksemarkeder og faller i bjørnemarkeder.

Dette gir mening. Bitcoin blir ofte referert til som boomer-mynten. Jeg liker det uttrykket ganske godt, til tross for at det er ment som en fornærmelse, forresten. Men det er en forståelig betegnelse fordi Bitcoin beveger seg som en pensjonist under oksemarkeder sammenlignet med altcoins.

Ether kan være den største av altcoins, men den overgår fortsatt Bitcoin når oksene er ute for å spille.

På baksiden overgår Bitcoin når festen avsluttes. Og med outperform mener jeg at den har en tendens til å falle 60 % i motsetning til 70 %. Men hei, det er en annen dag.

Mønsteret har snudd i 2023

Men prisdiagrammene viser noe annet. En måned inn i det nye året har Bitcoin økt mens ETH/BTC-forholdet har falt – akkurat det motsatte av det som har skjedd historisk.

Jeg kartla forholdet tilbake til begynnelsen av november, da Sam Bankman-Frieds moro og spill ble avslørt for verden og krypto falt, med Bitcoin som krasjet ned til $16 000.

Diagrammet viser at mønsteret forble som du forventer, dvs. forholdet falt etter hvert som krypto og Bitcoin trakk seg tilbake. Men da vi gikk inn i 2023, snudde kryptomarkedet og Bitcoin steg. Eneste problemet er at ETH ikke fulgte med, men forholdet har falt, fra 0,077 den 11. januar til 0,068 for øyeblikket, til tross for at Bitcoin steg fra $17 400 til nær $23 000 i samme periode.

Hvorfor? Ærlig talt, jeg er ikke sikker. Det er uvanlig.

Bitcoin er opp 36 % i løpet av til året, mens Ether bare er opp 29 %. Men ser man på avkastningen til andre altcoins, har det kanskje ingenting med Ether å gjøre. Mange har gjort det bedre enn Bitcoin, mens selv de som er bedre enn de som har sett tidligere (merk at jeg har fjernet Solana for skalaformål, som er opp 125 % hittil i år, etter å ha blitt desimert grunnert lenker til Sam Bankman-Fried og flere prosjekter som flyktet fra blokkjeden på slutten av fjoråret).

I sannhet har dette nettopp vært en bemerkelsesverdig økning for Bitcoin fra dypet av smerte i bjørnemarkedet. Resten av markedet er ikke helt klar til å glemme armageddon som var i 2022, med mange altcoins som ble redusert med over 90 %.

Ethereum var ikke fullt så ille, men falt likevel fra en all-time high på nesten $5.000. De gratis pengene og stimulanspakkene til pandemien er over. Det er et annet klima nå, og det viser seg å være mer utfordrende å sparke opp hypen for altcoins.

Web3-fortellingen har haltet. NFT-er har blitt knust. Det er ingen tvil om at narrativet rundt ETH er revet ned. Jeg har skrevet om hvordan institusjonell adopsjon vil trekke seg tilbake fra krypto, og hvordan sektorens omdømme vil ta lang tid å fikse.

Det er sant for Bitcoin. Kanskje det stemmer enda mer for ETH og altcoins, som har enda mer å gjøre for å gjenvinne investorenes tillit.