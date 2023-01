Hvorfor stiger kryptoprisene? 2023 starter godt

Viktige takeaways

Kryptomarkedene har steget på starten av året på grunn av positive makronyheter

Neste inflasjonsavlesning kommer på torsdag, noe som vil føre til ytterligere volatilitet

Kampen mot inflasjonen har en lang vei å gå

Solana har steget 65 % siden nyttår, men falt drastisk før og problemene gjenstår

Etter det som mildt sagt var et ganske skuffende år innen kryptovaluta i 2022, har det nye året fått en positiv start.

Bitcoin , Ethereum og alle deres andre venner ble herjet med i fjor, men ni dager inn i 2023 er det grønt på tavlen. La oss se på hvorfor det er slik, og om vi vil se mer av det samme, eller om pristiltak vil reversere tilbake til smerten i 2022.

Makro er en drivkraft

Den største enkeltårsaken til kryptovalutahoppet i år er den samme grunnen som trakk hele plassen ned i fjor: makro.

Aksjemarkedet har fått en positiv start på det nye året. Dette kommer på bakgrunn av at inflasjonsmålinger rundt om i verden er lavere enn forventet. Selv om det fortsatt er en lang vei å gå i kampen mot denne voldsomme levekostnadskrisen, har de siste dataene gitt investorer håp om at sentralbanker kan avslutte sin politikk med høye renter raskere enn tidligere antatt.

Etter et tiår med lave renter, gikk verden over til et nytt renteparadigme i 2022, da rentene ble hevet aggressivt som svar på inflasjonskrisen. Dette var rettet mot å dempe etterspørselen og til slutt øke prisene. Som et resultat ble alle risikoaktiva truffet hardt, og det er ingenting mer risikabelt enn krypto. Så, markedet gikk ned.

Solana kobles fra markedet

Selv om makro helt klart er den store driveren her, er det fortsatt idiosynkratiske risikoer og hendelser i kryptorommet. Du kan bare se på fjoråret, da tre hendelser (Luna, Celsius og FTX) forårsaket store nedganger og avvik fra aksjemarkedet, som ellers viste ekstremt høy korrelasjon med Bitcoin.

På starten av dette året har vi sett Solana skille seg ut fra mengden, med en bemerkelsesverdig avkastning på 65 % så langt, etter å ha åpnet året på $10 og som nå handles til $16,50.

Jeg skrev et stykke forrige uke og tok et dypdykk i Solana, men det er nok å si at mynten har store problemer. Den siste tiden har vært preget av gjentatte avbrudd og store prosjekter som har flyktet fra blokkjenden. Solana har også lidd som et resultat av sine nære bånd med den vanærede Sam Bankman-Fired. Diagrammet nedenfor viser at selv om oppgangen virker stor med 65 %, er den fortsatt en dråpe i havet sammenlignet med det frie fallet som mynten har opplevd.

Økningen den siste uken kan delvis tilskrives Bonk, det siste meme-myntfenomenet som jeg også analyserte i forrige uke . Vi vet nå at vi ikke skal legge for mye i doggy tokens, men ikke desto mindre har oppgangen i det minste lettet noe av smerten for Solana-investorer.

Hva om Bitcoin fortsetter å stige?

Når det gjelder fremtiden, kan vi bare gjette. Neste store dag er torsdag, da de siste KPI-tallene avsløres. Hvis inflasjonen i USA er lavere enn forventet, kan du forvente at markedene vil stige oppover på fornyet håp.

Det kommer egentlig ned til det samme som det har gjort det siste året: kryptomarkedene vil bare komme seg opp igjen når Federal Reserve vender seg bort fra sin nåværende haukiske rentepolitikk.

På sin side fastholder Fed at renten vil fortsette å stige så lenge inflasjonen er høy. Med et fortsatt stramt arbeidsmarket og høy kjerneinflasjonen (prisstigningen har delvis falt på grunn av energiprisene, mens kjerneinflasjonen vanligvis er tallet som lovgivere fokuserer på), er det fortsatt en lang vei å gå.

Til syvende og sist vil 2023 i kryptomarkedene sannsynligvis avgjøres basert på hva som skjer med denne striden mellom Fed og inflasjonen. Inntil den mye fantaserte omdreiningen faktisk inntreffer, kan det forbli en tøff tid for digitale markeder.