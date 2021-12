De beste kryptovalutaene for langsiktig verdiinvestering

Med volatiliteten som ofte forbindes med kryptovalutaer, er det lett å anta at de kun er spekulative eiendeler designet for kortsiktig investering. Men du tar feil. For eksempel, selv om en mynt som Bitcoin har sett ville svingninger i prisene de siste månedene, er den fortsatt opp over 100 % hittil i år. Så, krypto er en anstendig aktivaklasse for langsiktig verdiinvestering, og her er grunnen.

For det første er de fleste etablerte mynter støttet av anstendige underliggende fundamentaler som har reell økonomisk verdi.

Historien til krypto viser jevne og konsistente gevinster over tid. Dette vil ikke endre seg selv i fremtiden.

Trikset er å kjøpe seg inn i en eiendel tidlig før du blir priset ut

Hvis du tenker på å legge til krypto som en del av din langsiktige investeringsportefølje, her er to mynter som må vurderes veldig seriøst:

Solana (SOL)

Solana (SOL) er en proof-of-stake offentlig blokkjede designet for å drive desentraliserte tjenester og applikasjoner. Tenk på det som Windows for PCer eller Android for mobil, men i stedet for å drive telefoner og datamaskiner, er det økosystemet som vil drive fremtiden for desentralisering.

Datakilde: Tradingview.com

Solana (SOL) er høyt rangert og blir ofte sett på som den mest direkte konkurrenten til Ethereum. Den er også raskere, mer effektiv og billigere. Men i motsetning til Ethereum er den fortsatt undervurdert. Ved pressetid ble Solana (SOL) verdsatt til 178 dollar med en markedsverdi på 55 milliarder dollar. Det er fortsatt mye potensial for mer vekst på lang sikt.

UniSwap (UNI)

UniSwap (UNI) er den største desentraliserte børsen i verden eller DEX. DEX er bygget på Ethereum-nettverket, og tillater peer-to-peer kryptohandel.

Desentraliserte børser forventes å bli enorme i fremtiden ettersom investorer ser etter mer autonomi i handelen. UniSwap vil lede an. I skrivende stund ble mynten handlet for 16,81 dollar med en markedsverdi på rundt 10 milliarder dollar.