Decentraland (MANA) stiger med nesten 60 % – Vil okser bryte $1,5?

Decentraland (MANA) har rapportert om noen av de mest fantastiske gevinstene i krypto den siste dagen. Mynten konsoliderer seg nå, og det er en sjanse for at den kan se flere bevegelser oppover den kommende uken. Her er det du trenger å vite:

MANA har steget med nesten 60 % etter krasjet i begynnelsen av uken

Mynten har nå steget forbi det avgjørende $1-merket

Bulls har som mål å teste $1,5 i løpet av de kommende dagene etter konsolidering denne helgen.

Datakilde: Tradingview

Kan MANA trosse oddsen og oppnå $1,5?

Selv om vi forventet at markedet skulle komme litt tilbake etter denne ukens krasj, ser det ut til at MANA nettopp har eksplodert. Etter å ha lagt til nesten 60 % i verdi i løpet av de siste 24 timene, prøver mynten nå å konsolidere seg over det avgjørende $1-merket.

Så langt ser ting bra ut. Mens noen investorer frykter at rallyet kan rette seg bratt, hvis prisen holder seg over $1, vil det være nok kjøpertillit til å presse MANA mot $1,5. Dessuten ser det ut til at momentumindikatorer som RSI tyder på at MANAs siste løp langt fra er over.

Men det er noen viktige nedsiderisikofaktorer å huske på. For det første har MANA klart seg bedre enn det bredere markedet i sin utvinning. Hvis det er en liten nedgang i krypto i løpet av de kommende dagene, kan MANA-tapene være mye større sammenlignet med andre store mynter. Dessuten forblir metaverse-tokenet fortsatt presset under sine 50- og 200-dagers EMA-er. Disse to punktene gir stiv motstand oppover som vil gjøre ideen om $1,5 usannsynlig på kort sikt.

Hva skal jeg gjøre med MANA akkurat nå?

Den beste tingen å gjøre vil være å bare vente og se. Ja, selv om vi tror mynten kan teste $1,5, er nedsiderisikoen fortsatt stor.

Hvis metaverse-mynten faktisk er i stand til å holde prisen over $1 ved handelsstart på mandag, kan du kjøpe og selge for $1,5.