Ripple (XRP) ser ut til å ha stoppet blødningen etter to dager med bratt nedgang. Mynten har faktisk funnet en bullish opptrend i det som ser ut som en trendvending. Men kan den faktisk sprette tilbake med en gang etter å ha krasjet i begynnelsen av uken? Detaljer er nedenfor, men først, nøkkelpunkter.

XRP prøvde å teste $0,5 etter to dager med store tap

Mynten ble imidlertid avvist til den prisen og har siden falt 10 %

XRP vil sannsynligvis teste $0,5 på nytt denne uken ettersom okser prøver å finne mer etterspørsel

Datakilde: Tradingview

Spretter Ripple tilbake?

Det er viktig å være klar over den døde katten som spretter i krypto akkurat nå. Du skjønner, etter hvert krasj ser vi ofte noen trendvendinger der mynter samler seg bare for å falle igjen. For XRP ser den forsøkte økningen mot $0,5 ut til å være en død katt-sprett.

At mynten ble hardt avvist i dette forsøket viser at det er svært liten etterspørsel for øyeblikket. Dessuten har ikke den generelle følelsen i kryptomarkedet endret seg så mye. Selv om vi forventer at XRP vil prøve å nå $0,5 i løpet av de kommende dagene, er det sannsynlig at mynten vil mislykkes igjen.

I tillegg står XRP fortsatt overfor viktige hindringer selv om den er i stand til å gå over $0,5. Prishandlingen vil slite med å opprettholde et langvarig oppadgående momentum akkurat nå. Av disse grunnene er utsiktene for XRP fortsatt bearish på kort sikt.

Når vil XRP gjenopprette seg?

Det var håp om at andre kvartal 2022 ville gi sårt tiltrengt drivkraft for krypto. Men det er klart at sentimentet i det bredere markedet ennå ikke har endret seg vesentlig på en positiv måte.

Som sådan vil XRP sannsynligvis møte en periode med høy volatilitet frem til slutten av juni. Men fra et langsiktig synspunkt kan det fortsatt være store gevinster ved årets slutt.