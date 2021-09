Samarbeidet vil føre til at kunder hos BTC Markets nå kan dra nytte av beskyttede midler og trading i sanntid

Den australske neobanken Volt og krytobørsen BTC Markets (BTCM) har inngått et omfattende samarbeid, rapporterer Reuters.

«Vi er glade for å kunne fortelle at vi har inngått et samarbeid med neobanken Volt, slik at vi kan gi kundene våre bedre stabilitet og hastighet,» twitret BTC Markets på mandag.

Avtalen mellom Volt og BTC Markeds sies å være «den første av sitt slag», hvor en regulert innskuddsleverandør integreres med en kryptoplattform.

Samarbeidet har visstnok blitt forsinket etter å ha støtt på ulike problemer, men de to selskapene har nå klart å ferdigstille prosjektet etter å ha navigert seg gjennom Australias tøffe regulatoriske krav for neobanker.

De strenge regulatoriske kravene betød også at BTC Markets var nødt til å forbedre sin etterlevelse av reguleringer for Know Your Customer (KYC) og anti-hvitvasking. Bare etter at de to selskapene tilfredsstilte tilsynsmyndighetenes krav for disse og andre prosedyrer kunne avtalen ferdigstilles, avslørte Volt-leder Andrew Clouston i en pressemelding.

Samarbeidet vil gi BTC Markets tilgang til Volts plattform, dermed kan de dra nytte av neobankens integrerte banktjenester. Kryptobørsens 325 000 brukere vil fremover kunne få oppdateringer for sine transaksjoner i sanntid, samt tilgang til automatiske betalinger, oppga Reuters i rapporten sin.

Kunder av BTC Markets vil også snart få tilgang til trading i sanntid via Volt-kontoene sine, innskudd til disse kontoene vil være beskyttet av landets Financial Claims Scheme.

Volt ble en lisensiert bank i 2019, og inngåelsen av samarbeidet med BTCM bidrar til å utvide deres strategi for videre vekst. BTC Markeds, på sin side, er en australsk plattform for digitale verdier åpnet i 2013. Selskapet, som har en brukerbase bestående av over 325 000 verifiserte kontoer, er også forberedt på vekst som følge av samarbeidet.