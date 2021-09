Godkjenningen fra FINMA gir SIX grønt lys for å lansere kryptobørsen sin

SIX, den største aksjebørsen i Sveits og den tredje største i Europa, har endelig mottatt sin etterlengtede godkjenning for å kunne tilby tjenester for digitale verdier, fortalte selskapet i en pressemelding.

Godkjenningen fra de sveitsiske finansmyndighetene (FINMA) tillater lanseringen av den nye plattformen Six Digital Exchange (SDX). Infrastrukturen er utviklet for å kunne tilby en komplett, regulert handelsplattform for digitale verdier.

Lisensen innebærer også at SIX nå kan lansere sitt spesialbyggede custodial-produkt for oppbevaring av kryptovaluta, som kommer til å være utstyrt med børsens høyeste sikkerhetsstandarder. Produktet kommer også til å etterleve de strenge, regulatoriske kravene fra FINMA.

«Med disse lisensene kan SDX nå tilby tjenester og produkter basert på de beste, sveitsiske standardene for tilsyn og regulering,» sa SIX i sin uttalelse.

Ifølge Thomas Zeeb, selskapets børsdirektør, gjør lisensene det mulig for SIX å fortsette «digitaliseringen av finansmarkedene», spesielt med tanke på den massive veksten som foregår i hele industrien.

Han sa at godkjenningen er en «viktig milepæl», når institusjonelle investorer nå kan få tilgang til digitale verdier via en sikker og solid plattform.

SIX mottar godkjenningen for plattformen nesten tre år etter at de sendte inn forespørselen til FINMA. Selskapet begynte å jobbe med utviklingen av en kryptoplattform, i tillegg til andre kryptorelaterte produkter, i 2018, året etter at Bitcoin gjorde et massivt hopp opp til $20 000 i kryptoindustriens første, store bull market.

De klarte ikke å holde sin opprinnelige lanseringsdato i 2019, men den sveitsiske aksjebørsen planlegger nå å klargjøre SDX ved å ta fatt på neste fase i utviklingen, la de til i uttalelsen.

I august fortalte SIX at den tekniske utviklingen av den digitale børsen var komplett. Samtidig jobbet teamet med testing og skalering slik at plattformen skulle være klar for lansering straks de mottok godkjenningen.