Indeksfondet er det første investeringsproduktet av sitt slag som mottar godkjenning i Sveits

Den sveitsiske finansregulatoren FINMA har godkjent landets første kryptobaserte indeksfond, dette fortalte de selv på onsdag.

«For første gang har FINMA godkjent et sveitsisk fond som investerer hovedsakelig i kryptorelaterte verdier, det vil si verdier basert på en blokkjede eller distribuert via ledger-teknologi,» fortalte regulatoren i en kunngjøring postet på deres offisielle nettside.

Produktet, som heter ‘Crypto Marked Index Fund’, har blitt spesialtilpasset for kvalifiserte investorer, og godkjenningen er basert på landets lovgivning, oppga byrået. Ifølge FINMA vil fondet falle innunder kategorien «andre fond for alternative investeringer» på grunn av sin betydelige risiko.

De sveitsiske finansmyndighetene oppga også at prosessen med å godkjenne nye finansprodukter følger «eksisterende bestemmelser» i loven, og at målet er å forsikre at de promoterer seriøs innovasjon. For å oppnå dette benytter regulatoren seg av juridiske prinsipper som begrenser bruken av ny teknologi som forsøker å omgå etablerte lover og retningslinjer.

I akkurat dette tilfellet har FINMA forklart at godkjenningen baseres på at fondet tilfredsstiller kravene som gjelder for kryptoverdier.

Dermed har tilbyderen av fondet, Crypto Finance, kun fått mandat til å investere i store, velkjente kryptovalutaer som tilbyr «tilfredsstillende stort handelsvolum.»

Andre regulatoriske krav som må oppfylles er blant annet at fondet må administreres via etablerte aktører og kryptoplattformer som har tilhørighet i land som er medlem av Financial Action Task Force (FATF). De må også forsikre at de etterlever alle gjeldende reguleringer for antihvitvasking.

Crypto Finance har avslørt at det sveitsiske selskapet PvB kommer til å administrere det nye fondet, og SEBA Bank skal tilby custodytjenester. Kryptofondet vil følge Crypto Market Index 10, som for øyeblikket er under oppsyn av den anerkjente investeringstilbyderen SIX Swiss Exchange.