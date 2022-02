Derfor siger Komodo (KMD), som er opp 5 % på 7 dager

Komodo (KMD)-prisen har hoppet med 5 % midt i det globale kryptoblodbadet. Mynten trekker seg noe tilbake i dag.

I dag startet KMD-mynten med å stige med mer enn 25 % for å nå et daglig høydepunkt på $0,657233, før den trakk seg tilbake til en pris på $0,478111 i skrivende stund.

La oss ta et dypdykk i faktorene som gir næring til Komodos prisstigning.

I et nøtteskall er Komodo en åpen desentralisert flerkjedeplattform. Dens opprinnelige token er KMD.

Både Komodo-plattformen og KMD-mynten har fått gjennomslag i kryptoområdet på grunn av Komodos alternative tilnærming til å oppnå interoperabilitet på tvers av kjeder.

Nedenfor er hovedårsakene som bidrar til den nåværende prisøkningen i KMD.

En av de beste og store utviklingene som Komodo-protokollen har gjort i år, er den nylige støtten for 13 separate blokkjedenettverk på AtomicDEX.

🥁🚨 @AtomicDEX adds @0xPolygon , @avalancheavax , @harmonyprotocol & 10 more protocols🚨🥁 #AtomicDEX now offers a new bridging solution that helps support blockchain scalability efforts for both the @ethereum and @Bitcoin cash ecosystems.🎉 pic.twitter.com/9EhTnhmb9C

AtomicDEX tilbyr støtte til Ethereum Virtual Machine-kompatible nettverk og nettverk som deler en kildekode med Bitcoin (BTC) som Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) og Bitcoin Cash (BCH).

Because #DigiByte shares the source code of #Bitcoin it can be integrated into the same systems that utilize BTC. That is significant infrastructure being built. Keep your eye on decentralized exchanges that are working towards interoperability. @KomodoPlatform is a good example.

