Venturekapitalfirmaer og andre investeringsinstitusjoner fortsetter å investere midler i blokkjedeindustrien

I en kunngjøring publisert på mandag bekreftet det London-baserte analyseselskapet Elliptic at de har samlet inn $60 millioner i sin serie C finansieringsrunde som ble ledet av Evolution Equity Partners. To av Europas mest velkjente tech-investorer, Octopus og AlbionVC, deltok i investeringsrunden, sammen med andre store selskaper som Wells Fargo, Digital Currency Group og SoftBank.

«Som oppgitt i Wall Street Journal i dag har vi avsluttet vår Serie C finansieringsrunde med $60 millioner. Finansieringsrunden er en milepæl, og bekrefter vår kritiske rolle i kryptoindustrien,» sto det i et blogginnlegg skrevet av administrerende direktør Simone Maini.

I innlegget ble det også fortalt at midlene vil brukes for å utvide driften, noe vil også brukes på forskning og utvikling. Elliptic ser på disse områdene som kritiske når de skal tilpasse seg den stadig voksende kryptoindustrien og holde seg relevante som tjenestetilbydere for institusjonelle kunder. Selskapet fortalte videre at de forsøker å holde seg ledende når det kommer til nøyaktighet, pålitelighet og skalerbarhet.

Maini anerkjente også at den ferske finansieringsrunden er et resultat av analyseselskapets bidrag til kryptoindustrien. Direktøren fortalte Reuters at Elliptics innsats har spilt en kritisk rolle i økosystemets vekst, og i å fremme adopsjon av digitale verdier.

«Uten en solid, grunnleggende innsikt og riktige verktøy som kan bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet og gi beskyttelse og god risikohåndtering, så er det svært vanskelig for disse bedriftene å gripe de nye mulighetene,» bemerket hun.

Richard Seewald, grunnlegger av Evolution Equity Party, anerkjente også Elliptics rolle innen en trygg adopsjon av krypto i den digitale verdenen, og la til at midlene vil kunne booste selskapets rekkevidde.

«Den siste finansieringsrunden gir Elliptic ytterligere ressurser som kan hjelpe de med å bli markedsledende innen kryptorelatert risikohåndtering for finansielle organisasjoner, bedrifter og regulatoriske myndigheter verden rundt.»

Selskapet tilbyr transaksjonsanalyser for konvensjonelle finansinstitusjoner, FinTech-selskaper og myndighetsorganer. De tilbyr også tjenester for risikohåndtering for kryptoselskaper. Elliptic har jobbet med over 100 kunder siden selskapet ble opprettet for åtte år siden.

Etterlevelse av retningslinjer ment for å bekjempe økonomisk kriminalitet blir stadig viktigere. Ifølge Neil Cunha-Gomes fra SoftBank Investment Advisers har Elliptics tidlige oppstart innen industrien gitt de en fordel i form av økt tillit hos finansielle institusjoner. Dermed mener han Elliptic er i en god posisjon til å kunne fasilitere sikker adopsjon av kryptovaluta.

Flere andre kryptoanalyseselskaper har vokst ved hjelp av sine egne finansieringsrunder i løpet av de siste månedene. I juni samlet Chainalysis inn $100 millioner i sin serie E finansieringsrunde, med dette er de nå verdivurdert til over $4 milliarder. Rundt samme tid samlet TRM Labs også inn $14 millioner i en finansieringsrunde.