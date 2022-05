Kryptomarkedet er sterkt bearish for øyeblikket og har tapt mer enn 200 milliarder dollar de siste dagene.

Kryptovalutamarkedet har vært i en bearish trend de siste dagene. Markedet har mistet over 200 milliarder dollar de siste dagene, med den totale markedsverdien nå på over 1,52 billioner dollar.

I løpet av de siste 24 timene har markedet mistet nesten 4 % av verdien. Bitcoin er fortsatt markedsleder, men har mistet støttenivået på $35k og handles nå rundt $33k per mynt.

Ether, den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi, har også falt under det psykologiske nivået på $2500, og ytterligere tap kan føre til at ETH-oksene blir tvunget til å forsvare sin posisjon over $2000.

TRX, det opprinnelige symbolet til TronDAO-økosystemet, har et av de beste resultatene blant de 20 beste kryptovalutaene etter markedsverdi de siste 24 timene. TRX har lagt til mer enn 3% til sin verdi og handles nå til $0,08404 per mynt.

Mynten presterer bra ettersom TronDAOs USDD stablecoin fortsetter å få trekkraft. TRONDAO avslørte nylig at den totale forsyningen av stablecoinen nå har passert 240 millioner dollar.

Nøkkelnivåer å se på

TRX/USDT 4-timers diagrammet er for øyeblikket bullish ettersom Tron har prestert godt de siste dagene. MACD-linjen er over den nøytrale sonen, noe som indikerer bullish momentum for TRX.

Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 52 viser at TRX ikke lenger er i den oversolgte regionen.

Hvis det bullish momentumet fortsetter, kan TRX rally forbi motstandsnivået på $0,0910 i løpet av de neste timene. I tilfelle et lengre bullish løp, kan TRX handle over $0,10-nivået for første gang i år.