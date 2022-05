OmniDex1 DEX-skraperen er nå aktiv, og lar Dia samle inn og samle markedsdata fra OmniDEX på Telos.

Se ikke lenger enn denne korte artikkelen for alle detaljene om Dia: hva det er, om det er verdt å investere i, og de beste stedene å kjøpe Dia nå.

De beste stedene å kjøpe Dia nå

Hva er Dia?

DIA (Decentralised Information Asset) er en åpen kildekode-orakelplattform som gjør det mulig for markedsaktører å hente, levere og dele pålitelige data.

DIA har som mål å være et økosystem for åpne økonomiske data i et finansielt smart kontraktøkosystem, for å samle dataanalytikere, dataleverandører og databrukere.

Generelt gir DIA en pålitelig og verifiserbar bro mellom off-chain data fra ulike kilder og on-chain smarte kontrakter som kan brukes til å bygge en rekke finansielle DApps.

DIA er styringssymbolet for plattformen. Det er for tiden basert på ERC-20 Ethereum-protokollen.

Bør jeg kjøpe Dia i dag?

Dia kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Dia prisprediksjon

I følge Tech News Leader vil Dias mynt synke til $0,74 om 1 år, men deretter gå opp til $2,16 om 5 år. Et tiår fra nå vil 1 DIA være verdt $13,71.

Wallet Investor mener DIA er en dårlig investering. De spår et fall til $0,04, rundt halvparten av dagens pris. Dette er et tap på 95 %.

