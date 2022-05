Tokenet til Santos Football Club steg 8 % i løpet av de siste 24 timene, og det har vært positivt for fan-tokens generelt.

Denne korte guiden har alt du trenger å vite om Santos FC Fan Token, inkludert om og hvor du kan kjøpe det hvis du velger det.

De beste stedene å kjøpe Santos FC Fan Token nå

Siden SANTOS er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe SANTOS ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe SANTOS akkurat nå:

1. Kjøp BNB hos en regulert børs eller megler, som Binance ›

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

2.Send BNB til en kompatibel Wallet som Trust Wallet eller MetaMask

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

3.Koble din Wallet til Pancakeswap DEX

Gå til Pancakeswap, og «koble» din Wallet til den.

4. Du kan nå bytte BNB mot din SANTOS

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert SANTOS.

Hva er Santos FC Fan Token?

Santos FC Fan Token (SANTOS) ble opprettet gjennom et partnerskap mellom Binance launchpool og fotballklubben. Santos FC er en brasiliansk sportsklubb med base i delstaten São Paulo.

Med dette partnerskapet oppnådde Binance status som sponsor og lisensinnehaver, med rett til å administrere og kontrollere NFTs produkter.

Hensikten med avtalen var å utdype relasjonene til fansen, øke fansengasjementet og tiltrekke oppmerksomhet fra Binance-brukere, som kan investere i mynten.

Innehavere av SANTOS har følgende fordeler: rett til å stemme i avstemninger og til å delta i klubbens aktiviteter og relaterte arrangementer.

Eiere av SANTOS-tokenet har også tilgang til spesielle privilegier, eksklusive belønninger og begrensede og samlebare NFT-er.

Bør jeg kjøpe Santos FC Fan Token i dag?

SANTOS kan definitivt være verdt å investere i hvis timingen er riktig. Dessverre er dette ofte umulig å vite på forhånd. Enhver investeringsbeslutning bør ta hensyn til risikotoleransen din. Ikke ta noen prisspådommer for pålydende.

Santos FC Fan Token prisprediksjon

De fleste analytikeres utsikter er dystre. Trading Beasts spår et fall til $4,23 innen utgangen av dette året. Price Prediction er enda mer bearish, og spår en nedgang til $2,37 i denne perioden.

I desember 2023 anslår Price Prediction at myntens pris vil øke litt til $3,54. Wallet Investor er ikke spesielt optimistisk, og spår at Santos FC Fan Token-prisen vil handles for bare $2,8 på den tiden.

Trading Beasts spår et okseløp for Santos FC Fan Token. Det vil nå $7 i 2023.

Santos FC Fan Token på sosiale medier