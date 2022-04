Etter å ha møtt sterkt press nedover den siste helgen, har Bitcoin (BTC) tatt seg opp igjen. Mega-cap-mynten har faktisk gjenvunnet $40 000 og ser etter å konsolidere seg ytterligere i de kommende dagene. Her er nøkkelfakta å merke seg:

Den siste oppgangen er i stor grad drevet av dip-kjøpende BTC-hvaler

$38 000 har vist seg å være en populær dip-pris for store lommebøker.

BTC vil sannsynligvis opprettholde en oppadgående bane og teste $45 000.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Prisanalyse og prediksjon

I den største delen av 2022 har Bitcoin blitt handlet på et veldig stabilt område. Etter bunnen på rundt $32 000 i februar, har BTC tatt seg opp igjen og ligger nå litt over $40 000. Nedsiderisikoen ser også ut til å være begrenset til $35 000. Faktisk, i løpet av omtrent de siste to månedene har ikke mynten falt under den prisen.

Dette er sannsynligvis på grunn av de dip-kjøpende Bitcoin-hvalene som har øset opp mynten til rundt $38 000. Faktisk, hver gang Bitcoin har falt til under $40 000, har vi sett det sprette tilbake nesten umiddelbart.

For øyeblikket vil mynten prøve å konsolidere gevinster over $40 000. Etter det vil den testes på nytt ved $45 000. Hvorvidt Bitcoin-okser kan skape nok momentum til å stige forbi $45 000 gjenstår å se. Men så langt har mynten slitt med å klare sin 200-dagers SMA på rundt $49.000. Vi forventer ikke at dette vil endre seg, og som sådan er et oppoverpotensial akkurat nå begrenset til $49 000.

Bør du følge Bitcoinhvaler?

Det er alltid en god idé å følge store lommebøker når du investerer i krypto. Dessuten ser det ut til at BTC-hvaler gjør det riktig.

Inngangsprisen på $38 000 for hval har fortsatt å gi suveren avkastning de siste ukene, og som sådan vil det være fornuftig for enhver investor å følge hvalpenger når de handler med denne mynten.