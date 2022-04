Dogecoin (DOGE) stiger i dag. Mynten har hatt et blandet 2022 og hadde nylig bunnet på $0,109. Imidlertid ser det ut til at formuen til denne populære meme-mynten begynner å snu, og vi kan se noen vedvarende gevinster i ukene som kommer. Her er det du trenger å vite:

DOGE-mynten har nå økt forbi etterspørselssonen på mellom $0,109 og $0,124.

Mynten vil sannsynligvis treffe $0,2 før noen større korreksjon

DOGE har lagt til nesten 30 % i verdi alene de siste 24 timene.

Datakilde: Tradingview

Dogecoin (DOGE) – Hva er potensialet oppover?

Dogecoin har, som andre meme-mynter i markedet, hatt et svært vanskelig 2022. Mynten viste noen bullish tegn i slutten av mars. Men dette varte ikke lenge; i stedet nådde meme-mynten bunnen i april. Ting begynner imidlertid å snu.

Etter at Elon Musk kjøpte opp Twitter, har det vært spekulasjoner om at DOGE kan integreres som en del av betalingsøkosystemet for den sosiale medieplattformen. Som et resultat har mynten økt med 30 % i verdi i løpet av de siste 24 timene.

Til tross for dette tror vi fortsatt det er mer oppside igjen for Dogecoin. Faktisk vil mynten sannsynligvis fortsette å stige mot $0,2 før vi ser noen mulighet for en større priskorreksjon. Dette vil representere en gevinst på ytterligere 30 % fra dagens pris.

Dogecoins fremtid og langsiktige utsikter

Det er usannsynlig at DOGE vil gjenvinne sin forrige all-time high på rundt $0,7. Mynten må vokse med minst 4x for å oppnå det fra dagens pris. Men hvis Elon Musk følger opp ønsket om å gjøre meme-mynten til en del av Twitters betalingsøkosystem, vil DOGE bli enorm.

Likevel har meme-mynten fortsatt positive utsikter for resten av 2022. Konservative estimater viser at meme-mynten har potensial til å tilby 2x vekst før slutten av året.