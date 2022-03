Disney Pixar Pals NFT-er utsolgt innen 24 timer

Disney Pixar Pals NFTs samleobjekter som ble lansert 13. mars på den digitale samleobjektet Veve, ble utsolgt innen 24 timer. Krypto-entusiaster kjøpte alle de 54 995 NFT-ene.

NFT-ene besto av minneverdige øyeblikk og ikoniske karakterer skapt av Pixar Animation Studios. Eksempler på NFT-karakterene inkluderer Sherrif Woody, Lightning McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode og The House from Up.

Blind boks

Brukere samlet sine NFT-er fra en blindboks, noe som betyr at de kjøpte tilfeldig uten å vite hva de kjøpte. De ville først vite hva de samlet inn/kjøpte etter å ha betalt.

Hvert Pixar-stykke gikk for 60 Gems (tilsvarer $60).

Multipliseres antall samleobjekter med enhetsprisene deres, anslås det at den totale verdien av alle de kjøpte NFT-ene var rundt 3,3 millioner dollar.

Timer etter at NFT-ene ble utsolgt, ble varer på Pixar-droppen solgt for over 350 Gems på annenhåndsmarkedet.

Veve NFTs markedsplass

For det første er Veve-markedsplassen et produkt fra ECOMI-blokkjeden hvis opprinnelige token er OMI.

NFT-ene som slippes på Veve NFTs-markedet er for tiden preget på GoChain blokkjeden, som utviklere hevder å være raske, miljøvennlige og fullstendig kompatible med Ethereum (ETH).

NFT-er på Veve handles med Gems, som er Veves in-app tokens. Gems kan byttes mot digitale eiendeler i forholdet 1:1 til dollaren. Foreløpig er det ikke mulig å konvertere Gems direkte til fiat, men muligheten for å gjøre det er i testfasen.

Siden Veve er et produkt av ECOMI er Gems på en eller annen måte koblet til OMI-tokenet. Når en NFT kjøpes ved hjelp av Gems, blir 100 % av ekvivalentverdien av OMI-tokens brent mens den kjøpte NFT-en overføres til kontoen til den nye eieren.

Det er viktig å merke seg at OMI-tokens kan konverteres til Gems , men Gems ikke kan konverteres til OMI-tokens hovedsakelig fordi dette vil redusere prisen på OMI.