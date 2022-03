Ripple (XRP) har hatt mye negativ presse de siste ukene i forbindelse SEC-søksmålet. Som et resultat så det ut til at mange investorer styrte unna mynten. Men i begynnelsen av mars begynte XRP å få litt fart. Analytikere ser på et rally over $1, men hvor gjennomførbart er det? Her er noen høydepunkter først:

Ripple (XRP) vinner SEC-søksmålet, og investortilliten vender tilbake.

Mynten har imidlertid blitt kraftig avvist på $0,85.

Ethvert løp mot $1 må overvinne motstanden på $0,85.

Datakilde: Tradingview

Ripple (XRP) – er $1 realistisk?

Vel, for å være rettferdig, vil det ikke være første gang Ripple (XRP) stiger over $1. Mynten kommer sterkt ut etter positive nyheter i forbindelse med SEC-søksmålet. Men i tidligere handelsøkter har XRP blitt bestemt avvist til $0,85. Motstanden har faktisk vist seg å være ganske vanskelig for okser å overvinne de siste ukene.

Vi tror at ethvert rally over $1 bare kan komme hvis XRP er i stand til å opprettholde gevinster over denne terskelen. På tidspunktet for skriving av dette innlegget handlet mynten for $0,75. Dessuten vil en økning over $1 nå bety at XRP har steget over sin 200-dagers EMA, noe som kan utløse et avgjørende bullish run.

Men med mye salgspress og kortsiktig spekulativ handel akkurat nå, vil det kreve mye utholdenhet av okser for å komme over $1-merket.

Bør investorer kjøpe Ripple (XRP)?

I lang tid har vi alltid visst at Ripple (XRP) er en grei ressurs å kjøpe. Men SEC-problemet påvirket investorsentimentet til mynten i stor grad.

Nå som disse problemene har begynt å løse seg, er det sannsynlig at investorer også vender tilbake til XRP. Tross alt er dette et stort kryptoprosjekt med løfte om suverene langsiktige gevinster. XRP er fornuftig å eie som en del av investeringsstrategien din.