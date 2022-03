VeChain (VET) møter sterk motstand

VeChain (VET) har falt de siste 4 dagene på rad i det som ser ut til å være et blodbad. Men i motsetning til hva du skulle tro, har VeChain faktisk vært mer robust. Selv om den har falt, har det ikke vært like mye som andre kryptoaktiva. Så hvordan ser veien til bedring ut?

VeChain (VET) vil møte stor motstand på $0,06 når neste okseløp kommer.

Mynten handles for øyeblikket til $0,045, ned rundt 3% for dagen.

Enhver bullish breakout vil bare komme hvis VET klarerer $0,06.

Datakilde: Tradingview

VeChain (VET) – Prisprediksjon og analyse

Den motstandskraften som VET fortsetter å vise har vært ganske prisverdig. Men til tross for dette, forblir mynten fortsatt på en bearish langsiktig trend. Det er imidlertid tegn på at mynten prøver å konsolidere seg. Nøkkelen vil være å se motstanden på $0,06.

Mens VET har testet den prisen de siste ukene, har den blitt avvist nesten hver gang. Ettersom sentimentet i kryptomarkedet forbedres, vil VET-okser målrette et nytt stikk på $0,06. Hvis de er i stand til å trekke seg over det, kan vi se et rally som tar mynten godt mot $0,08.

Dette vil være nesten 45 % høyere enn dagens pris. Men hvis VET blir avvist igjen til $0,06, kan den gli ned til $0,03 før den prøver å konsolidere seg igjen.

Hvorfor kjøpe VeChain (VET) nå?

Som nevnt ovenfor har den langsiktige trenden for VET vært bearish. Mynten har falt betydelig fra sine all-time highs og fortsetter å slite med å finne etterspørsel.

Men det underliggende grunnlaget for VeChain-nettverket har alltid vært fantastisk. Dessuten er de langsiktige utsiktene for VET svært positive. Den siste nedadgående trenden gir investorer muligheten til å kjøpe seg inn i prosjektet til en lavere pris enn de ville ha under andre omstendigheter.