I løpet av de siste månedene har Jasmy Coin (JASMY) stort sett vært i en sterk bearish trend. Mynten har forsøkt flere ganger å bygge opp et momentum, men har mislyktes i de fleste forsøk. Så, hva vil fremtiden bringe for JASMY-investorer? Her er noen høydepunkter:

Mynten nærmer seg nå sitt laveste nivå gjennom tidene.

JASMY har også falt nesten 100 % fra sine rekorder.

På pressetidspunktet handlet Jasmy Coin (JASMY) til $0,01266

Datakilde: Tradingview

Jasmy Coin (JASMY) – Fremtidsspådommen

Det bredere kryptomarkedet har selvfølgelig falt og mange mynter har gått med tap. Men Jasmy Coin (JASMY) har vært på et annet bearish nivå. Mynten nærmer seg faktisk det laveste nivået noensinne akkurat nå. Den har også krasjet massivt fra forrige ATH.

Jasmy Coin (JASMY) forblir også lavere enn sitt 25-dagers enkle glidende gjennomsnitt. Alle disse tegnene peker mot fortsatt bearish utsikter i nær fremtid. Et forsiktig tegn på optimisme er det faktum at Relative Strength Index har flyttet til det oversolgte territoriet. Dette kan tyde på at Jasmy Coin (JASMY) har falt til grensen og den eneste måten nå er opp.

Den neste nøkkelstøtten for det japanske tokenet vil være $0,010. Vi forventer at mynten når det nivået før den finner et nytt ben opp. Men enhver bullish økning kan finne betydelige utfordringer over $0,02-merket. På pressetidspunktet handlet Jasmy Coin (JASMY) $0,012.

Jasmy Coin (JASMY) – Er det et godt kjøp?

Vel, det er overraskende å se Jasmy Coin (JASMY) bunne slik. Det er tross alt et veldig anstendig prosjekt som ser ut til å gi en enkel måte for bedrifter og enkeltpersoner å tjene penger på data.

Selv om det fortsatt er andre prosjekter som Ocean Protocol som gjør det bra på dette området, er Jasmy Coin (JASMY) fortsatt et solid alternativ. Nå som Jasmy Coin er på bunn, kan dette være et godt tidspunkt for å kjøpe.