ThorChain (RUNE) er opp over 60 % i løpet av uken

ThorChain (RUNE) har vært den beste mynten blant de 100 beste kryptovalutaene. Mynten har økt med over 60 % de siste 7 dagene. Dette kommer ettersom andre kryptoaktiva sliter med å finne en anstendig opptrend. Men kan dette faktisk holde for RUNE?

På pressetidspunktet handlet RUNE for $7,43, opp nesten 18% i løpet av de siste 24 timene.

Økningen er i stor grad drevet av nyheter om at ThorChain har lansert handel med syntetiske eiendeler.

Vi forventer at dette momentumet vil holde seg de neste dagene.

Datakilde: Tradingview

ThorChain (RUNE) – Når kan du forvente en tilbaketrekking?

Som nevnt ovenfor, har økningen vi har sett i ThorChain i stor grad vært drevet av positive kjedenyheter. Her om dagen bekreftet plattformen at den lanserte støtte for syntetisk handel. Dette betyr at brukere nå kan bytte ulike eiendeler med RUNE og kan handle andre DeFi syntetiske eiendeler på ThorChain.

Kort tid etter at nyheten om denne støtten ble annonsert, var RUNE opp 37 %. Trenden har fortsatt, med oppgang på over 63 % i løpet av uken. Det er sannsynlig at oppgangen vil fortsette ettersom flere investorer fordøyer denne nyheten.

Men vi forventer en viss tilbakegang mot slutten av uken. I skrivende stund handlet RUNE for rundt $7,4. Mynten vil til slutt stabilisere seg rundt $6,5 eller deromkring.

Er ThorChain (RUNE) verdt det?

Ja, ThorChain (RUNE) er virkelig verdt det. Prosjektet har vært svært undervurdert for å være rettferdig, og vi begynner å se hvor bra det kan bli.

Noen analytikere tror faktisk at et push over $10 er mulig før slutten av måneden. Dessuten, selv fra et langsiktig synspunkt, er ThorChain fortsatt en anstendig ressurs å legge til porteføljen din.