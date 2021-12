Dogecoin (DOGE) endelig ut av sin nedadgående trend

I store deler av november holdt Dogecoin (DOGE) ut en konsekvent nedadgående trend. Selv om det bredere markedet generelt hadde noe bearish sentiment, forble DOGE i motsetning til andre mynter konsekvent underpresterende. Men i forrige uke brøt mynten endelig ut av trenden og okser kastet ikke bort tiden. Kjøpsaktiviteten rundt $0,15 ble intensivert. Her er hva vi forventer:

Vi ser priskonsolidering ved lavere topper og høyere lavpunkter akkurat nå

Analytikere forventer at konsolideringen vil bane vei for et bullish breakout

DOGE har nok oppside til å vokse over 110 % før årsslutt

Datakilde: Tradingview.com

Dogecoin (DOGE) – Prisendringer og spådommer

Så grunnen til at vi er veldig positive til DOGE er basert på hvor mye verdi mynten har mistet i løpet av sin månedslange nedadgående trend. Mynten har vært mer eller mindre dypt inn i et bjørnemarked. Det er stor sjanse for at disse tapene kan hentes inn.

Også alle kjøpene vi så til $0,15 kan tyde på at det er mange som vil kjøpe på bunn, og dette spiller inn. Selv om det fortsatt kan være noe uforutsett motvind i markedet i år, forventer vi at DOGE vil fortsette sin priskonsolidering, og til slutt gå godt over $0,23.

Dette vil være relativt høyere enn 55-dagers og 200-dagers enkle bevegelige gjennomsnitt. Det bullish utbruddet kan også presse DOGE mot $0,27 før året er ute. Noen analytikere ser til og med et vedvarende okseløp som lett vil ta DOGE til $0,35, over 110 % i gevinst.

Er det rett tid å kjøpe DOGE?

Bredere sentiment i kryptomarkedet har avtatt mye de siste ukene. Meme-mynter har også blitt hardt rammet i det siste salget. Det er ingen bevis som tyder på at stemningen har endret seg akkurat nå. Så selv om DOGE tilbyr en god mulighet for kortsiktig spekulativ handel, for langsiktige spill er det fortsatt tidlig å måle levedyktigheten til denne mynten.