Dogecoin (DOGE) priskonsolidering peker mot et stort rally

Dogecoin (DOGE) har gjort det veldig bra for å pare opp noen av tapene den led tidligere i år. Men selv om vi har sett denne sterke opptrenden avta litt de siste dagene, ser det ut til at DOGE konsoliderer seg rundt en avgjørende etterspørselssone. Her er detaljene:

DOGEs prisaksjon har svinget mellom $0,127 og $0,137 etterspørselssonen.

Denne konsolideringen kan gi et potensielt oppsving på nesten 35 % på kort sikt.

Men meme-mynten må holde over $0,127 for at dette skal skje.

Datakilde: TradingVIEW

Dogecoin (DOGE) – Hva du kan forvente fremover

Etter å ha konsolidert mellom $0,127 og $0,137, virker det som DOGE er klar for et rally oppover. Mynten er allerede på en sterk opptrend, og det er sannsynlig at den vil prøve å teste $0,2 på kort sikt. Dette vil gi gevinster på nesten 40 %.

Meme-mynten ser også ut til å nyte et veldig langvarig okseløp. Selv om det har vært litt volatilitet her og der siden starten av mars, har DOGE steget rundt 50 %. Vi forventer at denne trenden fortsetter.

Ikke desto mindre vil utfordringen for okser akkurat nå være å opprettholde støtten på $0,127. Så langt ser det ut til at dette ganske enkelt vil skje med mindre det skjer noe stort i markedet. Vi tror også at ethvert oppsving er begrenset til $0,2. Når DOGE treffer den prisen, vil den trekke seg tilbake ettersom okser tar profitt.

Bør du vurdere DOGE nå?

Dogecoin (DOGE) handler for tiden innenfor en viktig etterspørselssone. Hvis du vil kjøpe den, vil dette være riktig tid. Men en kortsiktig strategi er mindre risikabelt.

Faktisk må alle som kjøper se på $0,2 som det siste utgangspunktet. For investorer som ønsker å holde DOGE lenger, trenger du ikke bekymre deg. Du kan fortsatt kjøpe den nå og glemme den for en stund.